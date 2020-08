En medio de la incertidumbre, planifican un posible carnaval 2021 en Concordia

Matías Soto, coordinador de Fiestas Populares de la Municipalidad de Concordia contó que "en una reunión con los presidentes de comparsas donde estuvimos evaluando la situación, ellos expresaron sus inquietudes y más allá de la prioridad que hoy es la emergencia sanitaria, estamos trabajando y planificando puertas para adentro lo que puede llegar a ser el Carnaval de Concordia 2021".



Soto indicó que "claramente esta realización depende de que se habiliten los eventos públicos, pero tanto el Ente de Carnaval como las comparsas pueden comenzar a trabajar e ir definiendo de acuerdo de los avances o decisiones que se tomen tanto desde el gobierno nacional, como provincial y local".



El entrevistado sostuvo que "sin lugar a dudas sabemos que el carnaval es el evento más importante que tiene Concordia y moviliza lo que es la actividad turística del verano", por lo que "es un evento que genera beneficios no sólo al sector público sino también al privado y entendemos que no podemos perderlo de vista ya que puede ser una herramienta fundamental para reactivar el turismo, en el caso de que para el verano se permitan la realización de este tipo de eventos".



Inscripciones



Respecto al trabajo de las distintas agrupaciones, el presidente de la comparsa Emperatriz, Eduardo Cristina comentó que "si bien este año son los quince años de la comparsa, las inscripciones han excedido largamente los números previstos para nosotros y ha sido todo un éxito".



En cuanto a la conveniencia de realizar el espectáculo en el contexto particular que se está viviendo, Cristina consideró que "la gente también tiene que entender que cuando uno habla del carnaval no se tiene que enojar porque estamos hablando de una actividad turística pero también social, por lo que el hecho de que se esté planificando el carnaval no es una mala palabra porque genera mucho laburo, para muchos sectores".



Al referirse al aspecto económico, el presidente de Comparsa Emperatriz apuntó a que "el dinero cada vez alcanza menos para el trabajo que hace esta comparsa porque la misma tiene un armado social y en conjunto, que es la única que hace ese trabajo. Por eso, en ese sentido a la comparsa la parte económica nos afecta bastante, pero siempre nos hemos arreglado".



Por su parte, la directora de la comparsa Ráfaga, Victoria Duimovich comentó que "las inscripciones comenzaron muy bien, estamos con lo que es una inscripción provisoria para ver la cantidad de gente que estaría interesada en participar, si se habilita la realización de la próxima edición del carnaval".



Al respecto, señaló que "todavía no tuvimos una concreción con respecto a la realización y si bien nos comentaron que se haría, las cuatro comparsas nos encontramos en la misma situación porque no disponemos del aspecto económico para arrancar, no podemos generar y se forma un escenario complicado", subrayó. (Diario Río Uruguay)