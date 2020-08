Coronavirus: En Gualeguaychú hay dos pacientes en complicado estado de salud

El cardiólogo Iván Agustín Gómez reveló este lunes que "si bien la situación está controlada porque los recursos sanitarios de la ciudad no están saturados", en estos momentos hay dos pacientes "en complicado estado de salud" y uno de ellos ?menor de 70 años- está grave. Asimismo, Gómez manifestó preocupación porque aún se desconoce el nexo epidemiológico de unos 25 casos ya confirmados de coronavirus.



El médico, que ahora es el nuevo vocero del COES Gualeguaychú, indicó que "es preocupante la cantidad de casos sin nexos epidemiológicos que registramos en Gualeguaychú que son aproximadamente unos 25 y cuando la circulación por conglomerado se da en muchos lugares y en forma dispersa se pasa a otra categoría que es la de circulación comunitaria del virus, aunque esto aún no lo ha determinado la provincia y todavía nos mantenemos en fase de conglomerados. Pero hay que estar muy atentos porque estos datos pueden cambiar semana a semana".



Gómez afirmó que "en Gualeguaychú hay pacientes en complicado estado de salud, uno de ellos, menor de 70 años está grave, que se encuentra en la Sala de Aislamiento del Hospital Centenario y tiene factores de riesgo anteriores. Otro de los casos está en observación en estos momentos", si bien obvió dar más detalles.



El vocero del COES precisó que "sabemos que hay mayor incidencia del virus en adultos mayores pero también los hay en personas menores de 60 años e incluso hay varios fallecidos en esa franja etaria. A veces no se dan las condiciones de riesgo en una persona pero se puede contagiar y complicarse su situación rápidamente. El virus puede afectar órganos y esto provoca situaciones muy graves". (Radio Máxima)