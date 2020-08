Fotos y videos: Lobos marinos coparon las calles y se subieron a los autos

Los tradicionales lobos marinos de Mar del Plata vuelven a ser noticia en esta cuarentena. En el mes de abril, se los vio por las calles del Puerto cuando nadie salía , luego se viralizaron por recorrer la Banquina de los Pescadores con mayor libertad de lo habitual ante la baja circulación de humanos y ahora volvieron a llamar la atención por la intrépida maniobra de subirse arriba de vehículos estacionados en la zona."Si estas vacaciones van a Mar Del Plata, no se olviden de contratar el seguro contra Lobos Marinos", escribió en Twitter el usuario @cad2976 al compartir las insólitas imágenes de un ejemplar posando arriba de distintos autos estacionados en el Puerto.Las fotografías no tardaron en viralizarse a través de las redes sociales y sumar comentarios, aunque también provocaron el dolor de cabeza de algunos propietarios de esos vehículos al encontrar abolladuras en los techos, producto del peso del animal.Las imágenes fueron captadas en las calles internas del Puerto de Mar del Plata, en un sector ubicado a metros de algunas embarcaciones amarradas donde trabajadores de la industria suelen estacionar vehículos.Algunos de los emblemáticos lobos marinos llegan a pesar más de 200 kilos, característica que explica los daños leves que ocasionaron en algunos de los autos, mientras para muchos resulta increíble la maniobra para llegar al techo de los vehículos.A mediados de junio, un trabajador del Puerto registró en un video cómo uno de los lobos de la tradicional Banquina de los Pescadores conseguía, sin ningún impedimento, "escalar" un utilitario estacionado en la zona.Algunos días después, un transeúnte grabó una serie de divertidos videos que compartió en la red social TikTok. En el primero, se observa a un lobo marino andando por las calles internas del paseo portuario y el usuario @artugenio le grita: "Vos estás sin barbijo, eh. Sí, a vos te estoy diciendo. ¿Dónde está tu barbijo?". Al oír estas palabras, el animal se detiene, aunque lo ignora y continúa su marcha. A lo que el hombre responde: "Ah, te haces el b?..".

En otra de las publicaciones, un otario descansa sobre la puerta de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y es ahí dónde transcurre la ocurrente escena."Otro día hermoso en el Puerto?", arranca el video y de repente aparece el mamífero en plano. "¿Y a vos qué te pasó, no te dejaron entrar?", dice el "TikToker del Puerto". A lo que el lobo de mar responde con un fuerte alarido. "Sí, no te dejaron entrar? Te mamaste, volviste a cualquier hora y no te dejaron entrar. ¿Ahora qué vas a hacer? Tenés que dormir afuera", continúa el usuario y el animal vuelve a lanzar un grito. "Golpeale, pero no te van a dejar entrar", insiste el hombre.

También en la playa