Covid-19: Advierten por intoxicaciones por ingesta de sustancias cloradas

Durante este tiempo, y en el contexto de la pandemia por Covid-19, muchas personas alrededor del mundo han buscado formas de prevenir o tratar la infección. En este sentido, desde el Servicio de Toxicología y Medio Ambiente del Departamento de Emergencias del Hospital Universitario Austral advirtieron que han surgido múltiples intoxicaciones por el mal uso y por sobreuso de limpiadores y por mezclas de químicos que se vuelven peligrosos para la salud. También está ocurriendo que algunas personas ingieren sustancias químicas o medicamentos por su cuenta basados en informaciones que circulan por internet o boca a boca.



"Queremos resaltar que las medidas preventivas para evitar el contagio son el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de barbijos y tapabocas. El uso de medicamentos como la hidroxicloroquina u otros por cuenta propia puede generar intoxicaciones graves", indicó la jefa del servicio, Dra. Verónica Torres.



El uso de dióxido de cloro, clorito de sodio (CDS) y sustancias cloradas afines tanto consumidas como nebulizadas no tiene estudios que avalen su seguridad y no ha logrado al momento demostrar utilidad para prevención y tratamiento de la infección por COVID. "Sabemos que hay gente comprando y preparando estas sustancias y queremos advertir sobre sus peligros", remarcó la especialista.



Y continuó: "El CDS y el dióxido de cloro están avalados por ANMAT y otros entes reguladores solo para limpieza de superficies. Si es ingerido y/ o nebulizado puede provocar severos trastornos digestivos, toxicidad en la sangre, daño renal y hepático. Además, puede provocar trastornos cardiacos y problemas respiratorios como neumonitis químicas. Todo esto puede generar una intoxicación, empeorar una afección previa de salud y complicar la situación si un paciente está transitando una infección por coronavirus".



No se recomienda el consumo de productos clorados, ni la realización de gárgaras, baños o nebulizaciones.