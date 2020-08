Detectan seis tipos de coronavirus y revelan los síntomas de cada uno

A través de los datos recopilados por una aplicación de investigación epidemiológica, un equipo de científicos logró identificar los seis tipos de coronavirus que circulan en la actualidad y cuáles son los síntomas más recurrentes que experimentan los pacientes. Este hallazgo podría servir para el manejo clínico de Covid-19 y ayudar a los médicos a predecir quién tiene mayor riesgo y necesite atención hospitalaria en una segunda ola de infecciones.La app COVID Symptom Study -desarrollada en colaboración por el King´s College London y el hospital Guy's and St Thomas- fue lanzada a mediados de marzo en el Reino Unido y extendida a los EE. UU. y Suecia. La misma solicita a los participantes que registren su salud y cualquier síntoma potencial nuevo de Covid-19 a diario. Con más de 4 millones de usuarios, este representa uno de los estudios más grande y abarcativo de su tipo."Ser capaz de recopilar grandes conjuntos de datos a través de la aplicación y aplicarles el aprendizaje automático está teniendo un profundo impacto en nuestra comprensión del alcance y el impacto de Covid-19 y la salud humana en general", dijo Sebastien Ourselin, profesor de ingeniería de atención médica en Kin´s College London y autor principal del estudio., los datos recopilados muestran que las personas pueden experimentar una amplia variedad comoLa mayoría señalaron el dolor de cabeza y pérdida del olfato como los más habituales, con diversas combinaciones adicionales que se manifestaron progresivamente. Algunos de estos, como la confusión, el dolor abdominal y la dificultad para respirar, no se conocen ampliamente.El posterior análisis de los datos reveló, cada uno de los cuales se distingue por un grupo particular de señales.dolor de cabeza, pérdida del olfato, dolores musculares, tos, dolor de garganta, dolor en el pecho, sin fiebre.dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, dolor de garganta, ronquera, fiebre, pérdida de apetito.dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, diarrea, dolor de garganta, dolor en el pecho, no tos.dolor de cabeza, pérdida del olfato, tos, fiebre, ronquera, dolor en el pecho, fatiga.dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor de pecho, fatiga, confusión, dolor muscular.dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor de pecho, fatiga, confusión, dolor muscular, falta de aliento, diarrea, dolor abdominal."Al saber quiénes son estas personas en el quinto día, habría tiempo de brindarles apoyo e intervenciones tempranas, como monitorear los niveles de oxígeno y azúcar en la sangre, y asegurarse de que estén hidratados adecuadamente. Una simple consulta que se podría brindarse en el hogar, evitando hospitalizaciones y salvando vidas ", advierte Steves.El equipo cruzó estos datos para averiguar si las personas que experimentaban grupos particulares de síntomas tenían más probabilidades de necesitar soporte respiratorio en forma de ventilación u oxígeno adicional.Además, desarrollaron un modelo que combina información sobre la edad, el sexo, el índice de masa corporal y las afecciones preexistentes junto con los síntomas recopilados, para predecir en cuál de los seis grupos tiene mayores posibilidades de recaer. Y que probabilidad tiene de requerir hospitalización y soporte respiratorio.Dado que la mayoría de las personas que requieren asistencia respiratoria acuden al hospital alrededor de 13 días después de sus primeros síntomas, estos ocho días adicionales representan una "advertencia temprana" significativa sobre quién es más probable que necesite cuidados más intensivos.