Por sospechas de corrupción, renunció el jefe de los fiscales de Rosario

El fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, le presentó la renuncia a su cargo como cabeza del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la ciudad de Rosario al fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, quien esta mañana le aceptará la dimisión.



La decisión sobrevino tras la resonante investigación sobre corrupción que lo involucra a él junto con el fiscal de Flagrancia Gustavo Ponce Asahad sobre cobertura institucional a un capitalista de juego ilegal, que salió a la luz a raíz de una trama de extorsiones que se atribuyen a la banda de Los Monos.



"Soy ajeno a las cuestiones que se han ventilado y me he puesto a disposición de los investigadores para lo que los mismos requieran. Quiero dejar en claro que jamás he realizado actos que no se hayan ajustado a derecho durante mi función, hago referencia a mi actuación, desconociendo el modo en que san obrado otras personas y no siendo quién para juzgarlas", dice Serjal en la misiva que le elevó al fiscal general.



Serjal y Ponce Asahad fueron denunciados por un capitalista del juego que tiene negocios ilegales en la provincia en una audiencia penal en la que se lo imputó. Allí dijo que ambos funcionarios del MPA le exigían entregas de dinero para brindarle cierto nivel de protección par que pudiera seguir delinquiendo.



El escándalo comenzó hace algunos días pero estalló el viernes, con la declaración de este empresario. En principio los fiscales que lo investigan pensaban que sólo salpicarían a Ponce Asahad, a quien ese día la Tropa de Operaciones Especiales le allanó su domicilio, le demoró y le abrió causa penal, pero inesperadamente también mencionaron a Serjal, que es el jefe de los fiscales rosarinos.



Un dato a tener en cuenta es que la renuncia de Serjal es al cargo de la jefatura de la Fiscalía Regional Rosario, pero no a su condición de fiscal de grado.



En ese sentido, la Asociación de Fiscales emitió un comunicado en el que expresa que debe renunciar también como fiscal. "Nosotros pensamos que no tiene la idoneidad moral para ocupar el cargo que ocupa", dijo Sebastián Narvaja, tesorero y miembro de la comisión directiva de esa asociación, que ayer emitió un duro comunicado para expresarse sobre el caso.