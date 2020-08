Abrió en Argentina el primer supermercado libre de envases

Se trata de un espacio en el cual se podrán comprar los mismos tipos de productos que en un supermercado tradicional, a excepción de los alimentos frescos, pero trayendo a nuestro país una nueva filosofía de compra: sin envases, sin cantidades mínimas, promoviendo la producción local y el comercio justo, sin intermediarios. Una experiencia para disfrutar de las compras, cuidando el medio ambiente y nuestros bolsillos. Habrá desde belleza, hasta higiene personal, pasando por limpieza, alimentos, productos para mascotas, etc.Este tipo de tiendas, son una tendencia creciente en el mundo desde hace no tantos años. CERO Market es una iniciativa de dos jóvenes emprendedores argentinos quienes, desde hace más de un año, vienen desarrollando esta propuesta.El modo de compra es interesante y diferente a todo lo conocido en la actualidad. Básicamente consiste en que los consumidores lleguen al local con su propio envase, lo pesen, lo carguen con el producto que sea y luego lo vuelvan a pesar, descontándose el peso del envase aportado. Por supuesto que, para quienes no cuenten inicialmente con sus propios envases, habrá envases a la venta en el local; sin embargo, como la idea es fomentar la reutilización, a quienes vayan con sus recipientes se les hará un descuento adicional.Otro valor que inspira este tipo de tiendas es la filosofía Zero Waste. De esta manera, conscientes de que no sólo se trata del desperdicio de plástico y papel, sino también de alimentos y dinero; la tienda no tiene cantidades mínimas de compra para ningún producto. Incluso, están puestas a disposición de los clientes cucharas medidoras de distintos tamaños, invitándonos a que vengan con sus recetas en la mano a llevarse la cantidad de exacta de lo que se necesita.El tema de los precios es también un valor fundamental en este emprendimiento. El cuidado del ambiente es algo que debe preocuparnos a todos como sociedad, por lo tanto CERO Market entendió que era fundamental que los precios no fueran mayores a los de un supermercado para poder incentivar así el compromiso con el cuidado del medio ambiente cuidando, además, el bolsillo de sus clientes. Comprar en CERO Market va a representar un ahorro para el consumidor: poniendo al alcance buenos precios y sin la exigencia de cantidades mínimas, será muchísimo lo que se podrá ahorrar.Otra característica atractiva de esta novedosa experiencia de compra es que en el local está todo cuidadosa e higiénicamente exhibido. Todos los contenedores son cerrados herméticamente, para evitar la contaminación y obtener la adecuada preservación de los productos, en contenedores especialmente diseñados. La mercadería cuenta con la información requerida, valores nutricionales, fecha de vencimiento, etc.Es un local único en su especie en nuestro país. La idea es que fuera un lugar que te invitara a quedarte, para disfrutar de la experiencia de comprar. "Somos conscientes de que el único aspecto en contra que tiene este modo de comprar, versus el tradicional, es el tiempo que insume. Por esa razón teníamos que lograr un ambiente que fuera cálido, agradable, único, en donde transcurrir el proceso de compra fuera más bien un placer que un trámite odioso. Creo que lo logramos!" sostienen.: Noticias Ambientales