Insisten en la importancia de consultar prontamente por afecciones respiratorias

El Ministerio de Salud comunicó que revisa periódicamente las diferentes líneas de acción instrumentadas para contener y mitigar la circulación del Coronavirus. Es así que, en la reunión semanal de valoración de la estrategia desarrollada por los hospitales de la capital provincial, se identificó una merma en la cantidad de consultas ingresadas por la guardia respiratoria del hospital San Martín de Paraná. Concretamente, preocupa que la gente desestime los síntomas cuando son leves, y termine contagiando a su entorno sólo por no consultar oportunamente en los servicios de salud.El subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, explicó que "Se comenzó a notar que la gente, por interpretar que tiene manifestaciones leves o bien porque no quieren quedar aislados en el hospital, asiste menos a la Guardia Respiratoria, lo cual conlleva un riesgo".En tal sentido destacó que el aislamiento preventivo es un eje fundamental para poder contener la posible propagación de la enfermedad. "Y es importante aclarar que a las personas que asisten a la posta respiratoria del hospital San Martín por un caso compatible o sospechoso de Coronavirus se les hace el examen físico, el examen clínico, se les realiza el hisopado y luego se los aloja en un hotel donde aguardan el resultado", detalló.Respetar estos pasos es fundamental para que la persona no contagie su entorno (ante la posibilidad de que tenga el virus sin saberlo): "Pensemos que si el paciente vuelve a la casa sin conocer el resultado se corre el riesgo de que exponga a su grupo familiar y siga propagando la enfermedad", señalo Bachetti, tras lo cual agregó: "Por eso queremos brindar tranquilidad de que se tuvo la previsión para que cuando a una persona se le tome la muestra, se la aloje en un hotel hasta que se determine su condición".Cabe señalar que, en líneas generales, actualmente la espera para el resultado del laboratorio ronda las 24 horas.Deben dirigirse a la guardia diferenciada para consultas por afecciones respiratorias del hospital San Martín todas las personas con síntomas respiratorios (como tos, dolor de garganta y síndrome gripal, estén acompañados o de fiebre) y cualquier afección de la vía aérea. Esta Guardia cuenta con un acceso independiente, sobre Pascual Palma y Gualeguaychú, y allí la atención es prestada por los profesionales del Servicio de Neumonología de la institución.