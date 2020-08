Ecologistas, productores e isleños exigen que cesen las quemas en el Delta

"No al ecocidio"

Más de 1.500 personas llevan adelante este sábado al mediodía una protesta y corte en el puente Victoria-Rosario por las quemas en las islas. La manifestación tuvo lugar tras una semana de varios focos de incendio en la zona del Delta del Paraná que requirieron de la presencia de brigadistas y el arribo del grupo Albatros de Prefectura Naval Argentina.Muchos llegaron a caballos, pero otros también lo hicieron en sus camionetas y autos, con banderas argentinas. La protesta se concretó del lado entrerriano antes del peaje.Enzo Vignale es uno de los propietarios de campos que fue citado por la Justicia Federal a declaración indagatoria por su presunta responsabilidad en los incendios. Este mediodía estaba con su caballo y rodeado de otros jinetes expresando su disgusto por el daño que sufren en sus propiedades y por los procesos judiciales que deben enfrentar."Estamos acá por la quema intencional en las isla. No sabemos quienes son los responsables y encima nos acusan a nosotros", Vignale ay agregó: "Es el Estado el que debe garantizar el orden público en el lugar".Vignale, rodado por los jinetes que llegaron hasta el peaje pero desde el lado de Entre Ríos, señaló que los "incendios los hacen gente que está de tránsito en las islas, enviados por cualquiera. Nosotros no tenemos nada que ver. Los propietarios de campos cuidamos el suelo que es lo principal para la cría del ganado".Otro productor aportó su opinión ante los medios que cubrían la concentración. "Los invitamos a que investiguen o nos vengan a visitar. Fácilmente se van a dar cuenta que a nosotros no nos convienen las quemas. Es muy simple de entender que nosotros no somos los que quemamos. Somos los primeros que se esclarezca este tema. Esto no es una quema de pastizales, es un ecocidio, son 500 mil hectáreas que se quemaron. Hubo ocho mil focos de fuego. Eso no fue hecho por privados", agregó.La Multisectorial por la Ley de Humedales volvió a cortar el tránsito en el puente Rosario-Victoria para protestar por los incendios en las islas. "No es pasto quemado. Es bosque nativo ardiendo", señalaba uno de los tantos carteles que llevaban los manifestantes. También se realizó una pintada en pleno corredor vial que indicaba: "No al ecocidio".Una gran parte de los manifestantes se concentraron en el Monumento a la Bandera y marcharon hacia el puente en bicicletas con carteles, pancartas y banderas en mensajes alusivos al salvataje de las islas.Pero también se sumó mucha gente en auto y también a pié, que se fueron acercando a la nutrida y colorida columna. "Que no me falte el aire" y "Basta de quemas. Ley de humedales, ya", eran algunas de las leyendas que podían leerse.Ivo Peruggino, integrante de la Multisectorial, dijo a"En este tercer corte tuvimos una adhesión multitudinaria y también sabemos que ambientalistas de Victoria están cortando el puente desde el otro lado del río".El militante ecologista remarcó: "Estamos pidiendo el cese inmediato de las quemas, castigo efectivo a los responsables y la sanción urgente de una ley nacional de humedales que no sólo proteja a nuestro Delta del Paraná sino a todos los humedales del país".Al ser consultado sobre la primera manifestación que se realizada este mediodía por parte de dueños de campos y puesteros, Peruggino sostuvo: "Son reclamos que no se oponen a los nuestros. Nosotros peleamos por una ley de humedales. Nosotros no somos responsables de ver quienes están detrás de las quemas. Hay muchos intereses detrás de las quemas, pero eso lo tiene que averiguar el Estado Nacional y la Justicia. Nosotros no podemos arribar a esas conclusiones. Este reclamo es pacífico, no se opone ni unifica con otros".En la manifestación se desarrollaron actividades artísticas como la actuación de "Las copleras del Paraná" y de varios grupos de percusión.