"Nunca tuve síntomas", aseguró elisense que tuvo coronavirus y ya se recuperó

Norma Mudry es oriunda de la localidad de Villa Elisa y tuvo covid-19. Hace pocos días le comunicaron que estaba recuperada del virus.



En ese sentido, explicó a Elonce TV que "desde que me dieron el resultado positivo nunca sentí síntomas. Estábamos aislados cuando fuimos notificados por la directora del hospital local de que debíamos hisoparnos porque una de las personas que había estado en la casa de mi hermana, donde habíamos ido a una reunión familiar, había dado positivo".



"En ningún momento tuve síntomas, tuve que terminar los 14 días de aislamiento. Tuve el alta y retomé con mi ritmo normal de vida, con mi trabajo en la farmacia, con mi trabajo en el Hospital San José. Fueron hisopados mis contactos y compañeros", dijo.



Comentó que "vivo en Villa Elisa, donde tengo una farmacia, y también trabajo en San José, en la farmacia del hospital".



"Fue una sorpresa tener covid-19, no lo esperaba y no tuve síntomas como para darme cuenta de que estaba infectada. Me hice un análisis de anticuerpos. Tendría que charlar la posibilidad de donar plasma, porque el protocolo salió la semana pasada. Creo que se necesitan dos PCR negativas y con la nueva disposición del COES local eso no se está haciendo. Si puedo donar sí lo voy a hacer", agregó. Elonce.com