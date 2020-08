Joven entrerriana deleita con su voz: Cantó en vivo en Elonce TV

Comparto el último vídeo que subí. Espero les guste??? Publicado por Agustina Gauna en Jueves, 30 de julio de 2020

Agustina Gauna tiene 22 años y oriunda de Federal. Hace cinco años vive en Paraná y estudia el profesorado de Música."La cuarentena me agarró en Federal que justo vine de visita, pero hace cinco años que estoy viviendo en Paraná. Desde muy pequeña que empecé a interiorizarme en la música, pero hace poco que canto", expresó aAgustina Gauna."A los ochos años empecé a estudiar guitarra, a tocar otros instrumentos y aprender varios géneros musicales. Cuando comencé la secundaria me encontre en el canto, y cuando arranque la facultad, tuve el deseo de cantar e interpretar música litoraleña", contó.Y agregó que "integre como música estable el ballet, que recorrimos muchos lugares y llegamos a Europa, y ellos fueron los que me incentivaron a largarme a cantar. En esa gira estuvimos frente al Papa Francisco, que fue algo increíble"."Estuvimos casi un mes en Europa y culminó la gira, cantando en el Vaticano, como invitados especiales del Papa", dijo.Sobre su futuro, dijo que "mi deseo es poder vivir de la música. Cuando fui a Paraná, quise dedicarme a la docencia y compartir el amor por la música, pero en el último tiempo comencé a cantar un poco más y generar contenido, y quiero seguir por ese camino".Agustina tuvo el honor de compartir escenario con Teresa ParodiAl respecto, dijo que "la admiro mucho, es mi referente, es porque quien me dedique a realizar este tipo de música"."La primera vez que me encontré con ella, fue en Paraná, cuando le entregaron el título de Doctora Honoris y Causa en mi facultad. Ahí pude hablar con Teresa y contarle a lo que me dedicaba", comentó.En ese sentido, mencionó que "ella al otro fin de semana iba a Federal y yo también y ahí nos encontramos, ella me reconoció. Cuando recibí la invitación para subir al escenario del Festival de mi ciudad con ella, fue muy emocionante".