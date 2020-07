Tras el colapso en los turnos para cobrar el IFE, el Banco Nación pide paciencia

Sociedad Reiteran que beneficiarios de IFE deben tramitar un turno para acudir al Banco

Tras los reclamos por la demora de hasta un mes en la asignación de turnos para cobrar el IFE, desde el Banco Nación solicitan que los beneficiarios tengan paciencia, y argumentan que este problema surgió debido a que cuentan con personal reducido por el Covid-19."Los turnos para el cobro del IFE son a través de la web y están demorados debido al poco personal con el que contamos", indicó a, el secretario general de la Comisión Interna de Banco Nación en Paraná, y secretario general de La Bancaria, Eduardo EnriqueEn este sentido remarcó: "Con el tema del IFE estamos un poco complicados, porque habíamos hecho un grupo de resguardo por el covid-19 así que la mitad de la dotación está en su casa, y ante la posibilidad de que haya algún contagio los que se encuentran en su domicilio pasarían a trabajar en el banco".Cabe destacar que para solicitar un turno para poder acceder al cobro del beneficio, los usuarios deben solicitarlo en https://www.bna.com.ar/Personas/Turnos Enrique señaló que el lunes retoman sus actividades laborales, el contingente de trabajadores que se encontraban en su casa y se van a implementar medidas para ir más rápido con los turnos otorgados.En las últimas semanas, surgieron muchas consultas en relación la página web otorgaba turnos hasta con un mes de demora, debido a la gran demanda. En base a ello, el sindicalista dijo que "lamentablemente atravesamos una situación en la que contamos con muy poco personal y eso hace que se demoren los turnos, se está trabajando realmente como se puede"."Le pedimos paciencia porque es imposible atender a todos", solicitó Enrique.A su vez, explicó que el dinero del IFE no se vence en las cuentas, sino que permanece allí hasta que el beneficiario pueda cobrar los 10.000 pesos."En el interior la situación es más compleja porque no podemos tener un personal de resguardo ya que los empleados no alcanzarían. Como nos pasó en Diamante que, ante una eventualidad, tuvimos que cerrar la sucursal por prevención", mencionó el secretario general.Los docentes beneficiarios del Fonid podrán comenzar la gestión del préstamo para la adquisición de equipamiento informático a través de la página web del Banco Nación, a partir de la semana próxima.La página web para acceder al beneficio es: https://www.bna.com.ar/Personas/ProgramaPCDocenteMenu "A partir de la semana que viene los docentes podrán anotarse en la página correspondiente y una vez que esté asignado, concurren a la institución con el DNI y va a ser n trámite muy rápido", culminó.