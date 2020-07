Prostitución y trata: "Hoy vienen por nuestras niñas, las redes son muy grandes"

", comenzó relatando Moncada en el programa

La prostitución no se elige, no es trabajo

De la misma manera, aseveró: ". Estamos para concientizar a los varones, también, que no se debe consumir el cuerpo de las mujeres. Hoy vienen por nuestras niñas. Hoy no quieren chicas de 25 años, de 30 años, hoy quieren niñas de 12 años"."Hacemos recorridas nocturnas en Santa Fe, nos encontramos con niñas de 12, de 15 años, en las esquinas, prostituidas por un adulto. Es muy terrible, muy penoso lo que sucede, en esta y en todas las provincias. Con mi primer libro 'Yo elijo contar mi historia' recorro el país, y me encuentro que en todas las provincias ocurre lo mismo" dijo, asimismo.Destacó, en tanto, que "Siempre digo que los grilletes están en la cabeza, que están las puertas abiertas, nos podemos ir, pero ya el fiolo el proxeneta o quien fuera, más el Estado proxeneta que tenemos, permite que esto siga funcionado. Todo es trata"."Yo fui seducida por un fiolo, y después uno empieza con los miedos, después buscas otro fiolo o proxeneta, porque no podes andar sola, tenés que 'tener un marido'", contó.Al ser consultada por situaciones que recuerde, que la hayan 'marcado', Moncada confió; "muchísimas, como dejarte tirada con el coche en movimiento, obligarte a tomar drogas, tenés de todo... entrás en un cuarto de hotel y no sabes si vas a salir. H

La prostitución son violaciones sistemáticas hacia los cuerpos

Respecto de su presente, destacó: "Soy muy feliz, tengo cinco nietos maravillosos. Al acostarme pienso en el frío de mis compañeras, quisiera salvar a todas. Hoy puedo estar en un lugar tranqui, me gustaría que todas estuvieran así. Me levanto y pienso que tuve otra oportunidad, la cambié y la revertí. Me gustaría que la sociedad se involucre y que haya políticas públicas para revertir esta situación"., con el uso de drogas o alcohol. Es importante que puedan hacer otras cosas, yo le digo, sobre todo a las niñas, lo mejor es que estés estudiando, que es la única manera que vas conocer tus derechos y que a tu cuerpo lo puede tocar solo quien vos quieras. Empezar con eso, pero cuando entras al mundo de la prostitución, lo naturalizas tanto, que no escuchas lo que nos puedan decir. Lo que nos deja con los años, es terrible", definió.Moncada apuntó: "Son muy pocas las personas que se involucran en esto, porque las redes son muy grandes. Vienen por nuestras niñas, yo seguramente no voy a ver el cambio; esperemos que se vea en algún momento".Otro de los libros de Moncada es "Después la libertad". Acotó: "Si bien nadie es libre del todo, yo soy libre de la droga, de la prostitución. Este libro sirve para las escuelas. Me invitan a las escuelas para hablar de la ESI, es la mejor manera la ESI para que se evite el abuso, que los chicos sepan reconocer sus cuerpos".Recordemos que