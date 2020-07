Ante la aparición de pumas en Entre Ríos, recomiendan no cazarlos ni atraparlos

Sociedad Afirman que el puma suelto en Entre Ríos representa un peligro para la población

En los últimos días aparecieron dos pumas en distintos puntos de Entre Ríos.Uno en el departamento Villaguay, donde un vecino alertó a la policía sobre la presencia de un puma en la zona rural de San Gregorio (distrito Lucas Sud Segunda), distante a unos 20 kilómetros de la localidad de San Salvador.Ariel Carmaran, zoólogos y guardaparques."El episodio que se dio días anteriores, fue en la zona de islas de Victorias en Rincón del Doll, frente al puerto San Martin, de la ciudad de Santa Fe. Producto de los acorralamiento de los fuegos, puesteros encontraron un puma y con unos perros lo dieron a la muerte a palazos", dijo.Y agregó que "queremos decirle a las personas que en Entre Ríos, no hay un puma, hay varios y son parte de la repoblación que se está dando de este animal, que necesita de la ayuda de las personas y que muestra el estado sanitario de los ambientes".El guardaparques, comentó: "Que se encuentren en el rio Gualeguay y en zona del Delta son los corredores biológicos que hoy en día tenemos que cuidar de la deforestación y de los químicos. Estos factores no solo afectan las vida de nuestros animales, sino también las nuestras"."Queremos repudiar este hecho. En el 2016 sucedió algo similar, y por lo que supimos, las personas en ese momento lo tenían en cautiverio", mencionó.En situaciones de encontrarse con algún animal, Carmaran indicó que "debemos tratar de no despertar el instinto salvaje. No debemos darle la espada, siempre hay que retroceder frente al animal y tomar una actitud de confrontación. Lo peor que se puede hacer es correr"."También se puede gritar y agitar las manos para parecer un animal más grande. El puma no es sonso, hay que demostrarle una mayor jerarquía".En el caso del puma que mataron, dijo que "se ve que es un lugar quemado, de pastizales, y no corre, ni huye. Siempre espera para defenderse y si ve un árbol, se trepa y espera a que pase el peligro".El puma "es un animal muy plástico, como le decimos en biología, porque se adapta a las nuevas realidades que le presenta los cambios del ambiente y pueden andar en zonas periurbanas".A su vez remarcó que "los animales son silvestres y tiene derecho a la libertad, hay una ley que los ampara. El puma está dentro de los animales en peligro a nivel internacional, después cada provincia acata la ley de fauna y hace sus reglamentaciones".En Entre Ríos, "el puma no está protegido y debería serlo porque es un animal que está amenazado y en repoblación en nuestra provincia. Como pasó con el yacaré que hay registro donde salían a cazarlos", finalizó.