Quema en las islas: "era inhóspito, había brasas por todos lados", dijo bombero

Gastón López es uno de los bomberos brigadistas forestales que combatió el fuego en la zona de islas del delta. Él junto a otros 13 compañeros estuvieron en el fuego durante 48 horas consecutivas.Se van quemando más de 5.000 hectáreas de pastizales en las islas del curso inferior del río Paraná, y esto demandó gran cantidad de bomberos y también se necesitó la presencia de aviones hidrantes.Gastón López, es bombero de la ciudad de Crespo y por la pantalla debrindó detalles sobre su experiencia."El lugar donde trabajamos en la zona de incendios estaba a 5 kilómetros de la traza vial y cerca de canales de agua. Es un lugar bastante inhóspito de muy difícil acceso, nos transportaron en helicóptero porque de otra manera no se podía llegar", relató Gastón.En relación a la tarea que realizaron contó que "trabajar ahí es complicado, debemos atacar los focos de incendio, pero la vegetación era muy espesa y un suelo con un material decantado"."A nosotros nos trasladaban con helicópteros, y solamente podíamos parar en un lugar que había una laguna seca, ya que el resto de los espacios eran imposibles", remarcó el bombero.En este sentido señaló que "el humo era constante y hacía mucho calor, había cenizas en el piso y solo nos podíamos mover por lo quemado".En relación a sus compañeros de la brigada contó que "éramos 14 bomberos de diversos lugares, como María Grande, Hernandarias Hasenkamp, Victoria, Seguí, Aldea Brasilera, y Crespo"."En cuanto al trabajo nos entendimos fácilmente ya que estamos todos nivelados de la misma manera, la gran mayoría éramos brigadistas forestales", indicó López.Los 14 brigadistas trabajaron durante 48 horas, "a nosotros nos desplegaban a la mañana y nos buscaban por la tarde, y hacíamos base en un hotel en Victoria", refirió."Dependiendo el caso, a algunos nos tocaba llevar una mochila con agua que funciona con una bomba manual y pesa alrededor de 25 kilos, entonces entre eso, las herramientas y las cenizas en el piso se generaba un ambiente muy hostil", relató el bombero de Crespo.Además, Gastón contó que todas las brigadas están a cargo de una persona con mucha experiencia que su trabajo es cuidar de que los bomberos no sufran accidentes por el humo y el fuego"."Soy bombero hace dos años aproximadamente y es relativamente poco el tiempo, pero la mayoría de los bomberos éramos jóvenes, algunos tenían más experiencia", remarcó.Entre los motivos de la su elección para formar parte de la brigada forestal declaró que "es una de las áreas que más me llamaba la atención, es muy lindo estar en contacto con la naturaleza y uno de los pilares es cuidar el medioambiente".Al finalizar, Gastón contó que "mi familia siempre me apoyo mucho en mi trabajo, a veces es complejo porque cuando la brigada te llama tenes que salir rápidamente y hay ocasiones que no sabes cuándo vas a volver".