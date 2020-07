Trata de personas: "Mutó la captación; secuestro y trafic blanca ya no existen"

La coordinadora del Consejo contra la Trata en Entre Ríos, Silvina Calveyra, sostuvo que "en épocas de pandemia han disminuido las denuncias en la línea 145 y la Procuraduría nacional contra la Trata. En mismo período el año pasado hubo 177 denuncias por diversas formas explotación y este año disminuyeron a 73".



No obstante, en declaraciones a Elonce TV, aclaró: "Esto no significa que el delito haya desaparecido, sino que va mutando y tomando otras características. También se invisibiliza más, a modo de ejemplo, la explotación sexual es por turno".



Asimismo, citó "la mafiosidad a la hora de la captación", con "el uso de redes sociales y celulares", además del "alquiler de departamentos privados que se da mucho en Buenos Aires".



"El delito de la Trata, al ser tan complejo, tiene estas características, por la cantidad de actores que intervienen", explicó.



Recordó que "la denuncias se pueden hacer al teléfono 145. La Trata existe. A esta línea que funciona las 24 horas de día se reciben denuncias anónimas".



"El secuestro y la trafic blanca ya no existen, porque ha mutado la captación que se hace mediante redes sociales. En épocas de pandemia, las jóvenes y adolescentes están más afectados, por lo que el grooming se ha incrementado alrededor de un 40 por ciento, porque los menores están mayor tiempos pendientes de las redes sociales", añadió Calveyra.



Insistió en que "la denuncias se pueden hacer de manera anónima porque se entiende al miedo a represalias. Desde ese momento se articula con los Juzgados Federales. Si hay víctimas se articula con el Programa Nacional del Rescate, que intervine en la asistencia hasta la testimonial. Luego lo hacemos los organismos de la Provincia".



Finalmente, confirmó que "la modalidad que más predomina, la mayoría de las sentencias, en un 85 por ciento son con fines de explotación sexual, fundamentalmente mujeres y adolescentes". Elonce.com