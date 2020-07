San Salvador sin casos de Covid: Prevén flexibilizar y reactivar la economía

En la provincia hay solo tres departamentos de los cuales no se registraron casos positivos de coronavirus, y uno de ellos es el de San Salvador. El intendente de la localidad con el mismo nombre, comentó a Elonce TV, que, en este momento, están pensando en flexibilizar la circulación con ciudades vecinas, aunque "no vivimos en una burbuja y sabemos que no estamos exentos a que suceda un caso de Covid-19 en la ciudad"."A nuestra situación la tomamos con mucho beneplácito, hemos estado trabajando, al igual que todas las intendencias y los COES locales como el resto de la provincia"."Estamos atravesados por la ruta 18 que tiene un movimiento muy importante de transporte de carga tanto nacional como internacional. También repercute en nuestra comunidad la ruta provincial 38, que pasa por el centro de la ciudad", indicó Larrarte.Y continuó: "En un comienzo establecimos controles en los accesos y detectábamos a todos aquellos que venían de una zona probable de circulación viral. Allí se impedía que estas personas paren en la ciudad y se les hacia un acompañamiento con autoridades hasta la salida de la planta urbana".El presidente municipal señaló que los operativos fueron mutando y con el correr del tiempo sumaron control de temperatura y los pedidos de permisos de circulación.Por otro lado, Larrarte mencionó que tienen previsto una reunión con intendentes de diversas localidades cercanas para comenzar a flexibilizar la circulación en ciudades vecinas, atendiendo a que no se registraron casos en ninguna de ellas."Hemos avanzado en las habilitaciones siempre con lo establecido por el gobierno provincial,", apuntó el intendente.En este sentido remarcó que "no tenemos certezas sobre la duración de lo que estamos atravesando y cuáles van a ser los efectos posteriores. Tampoco cuándo podremos retornar a nuestras actividades de manera normal"."Estamos en una localidad que tiene beneficios en cuanto a las actividades productoras industriales, nuestro giro económico es la producción del arroz, que siempre estuvo habilitada, y eso nos permitió tener un nivel de ingresos estables", referió Larrarte.A su vez, dijo que "tenemos buenas perspectivas de que la actividad económica del país se reactive y retornar a los niveles que teníamos anteriormente para ejecutar el presupuesto que habíamos diagramado"."Hay que empezar a pensar en nuevos esquemas que nos permitan recuperar prontamente los niveles de actividad económica para salir adelante, sin que haya personas excluidas".Al finalizar comentó que "En esta etapa de distanciamiento la población se empezó a relajar, pero nosotros no vivimos en una burbuja y es probable que lleguemos a tener a algún caso, por eso tratamos de hacer comprender a la gente que tomen las precauciones necesarias."