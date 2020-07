Propietarios de casas de cumpleaños se movilizaron en Concordia

En este sentido, José Berterame, propietario de una reconocida casa de eventos, reconoció que "nos enfrentamos a una situación muy complicada", y puntualizó que: "hemos tenido reuniones, hemos presentado protocolos y lamentablemente no tuvimos respuesta".En plena concentración y reclamo frente a la municipalidad, algunos concejales bajaron a escuchar a los titulares de casas de cumpleaños.Posteriormente, se quejó de que "desde la municipalidad no nos proponen nada y eso es lo más feo, no nos brindan ninguna idea y es lo que más duele, porque nosotros estamos disponibles para sentarnos y dialogar una alternativa. Una salida para que podamos trabajar porque eso es lo que nos da dignidad y nos permite mantener a nuestras familias".Finalmente, recordó que en la ciudad "ya han cerrado 4 casas de cumpleaños, algunas importantes y con muchos años de desempeño en Concordia por esto de la cuarentena por el coronavirus", no obstante acotó que "el resto estamos evaluando lo que haremos, pero no se puede parar más y nos preocupa porque no nos dicen si el protocolo que presentamos está bien, si está mal o si necesita alguna modificación". (El Sol)