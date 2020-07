Estudiantes entrerrianos desarrollaron un juego que competirá a nivel nacional

Objetivo del juego

Los integrantes del taller de Videojuegos de Villaguay, que dirige el profesor Larrondo, desarrollaron el juego Star Fire que está online para jugar en forma gratuita."Arrancamos con un taller muy humilde que nos cedió la Dirección de Cultura hace cuatro años. Teníamos cuatro máquinas y poco alumnos, hoy en día el taller creció y tenemos 15 alumnos fijos por año", expresó aPablo Larrondo."El juego Star Fire, nace de la inquietud de un alumno, que quería hacer algo a nivel internacional y que se pueda jugar de manera online. Como él tenía la idea, pero no tenía los conocimientos, entre todos fuimos dándole una mano", dijo.Y agregó que "yo comencé como un mentor y profesor en el proyecto, pero como creció tanto, me involucre del todo".El proyecto fue seleccionado por la Exposición de Videojuegos de Argentina (EVA) Play 2020, que está organizado por la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina (ADVA).Al respecto dijo que "todos los años se hacía una convención de tres día, pero por la pandemia se va a realizar de manera virtual con una duración de un mes y durante septiembre se van a probar los juegos que participan"."El juego trata sobre el calentamiento global y en un futuro incierto, comienzan a aparecer civilizaciones inciertas, porque acá en Argentina, hay recursos que en otros lados no hay", explicó."Uno de los lugares donde se desata la historia es en la Antártida. Entonces el último grupo de humanos están tratando de salvar los recursos que quedan y hacen una resistencia contra las civilizaciones que aparecen", comentó.Y agregó que "ese es el motor para entrar a la batalla. Podes defender lo que es nuestro o te unís a ellos".Sobre las repercusiones que tuvo el juego, contó que "creo que es aceptado porque trabajamos con programas profesionales, que ofrecen una buena gráfica y que es un juego de muy buena calidad, pero no como el de las grandes empresa".Al finalizar, djo que "los estudiantes tiene entre 12 y 19 años. Es una generación que ve la industria audiovisual como el futuro. Tratamos de darle a los chicos un abanico de oportunidad para que puedan trabajar de lo que le gusta".El próximo sábado ADVA anunciará los videosjuegos que serán seleccionados y probados por los jugadores y la industria para luego abrir la votación general. El elegido representará al país en Estados Unidos.El juego se puede descargar a través de https://sites.google.com/view/starfire-project/home