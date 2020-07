Emotivo regreso a casa de un padre de familia: "Te vencimos" coronavirus

Walter comenzó a sentir algunos síntomas extraños cuando se encontraba en el Edificio Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina cumpliendo sus tareas habituales.Al igual que toda su familia vive en Gualeguaychú pero viaja semanalmente para cumplir sus responsabilidades en Prefectura.Un fuerte dolor de cabeza y otras sensaciones lo llevaron al control sanitario en donde se resolvió realizar el hisopado. Allí fue donde se determinó que era positivo para Covid 19, por lo que debió quedarse internado en el Hospital Naval.La confirmación provocó que toda su familia debiera permanecer aislada en Gualeguaychú en una situación de angustia debido a la distancia que los separaba.Su esposa Cintia que es docente y sus hijos afortunadamente no se contagiaron, pero el dolor de saber que Walter estaba lejos e internado, era una prueba de fuego para la familia.Pero todo se fue aclarando con el correr de los días porque el estado de salud era bueno y sólo había que dejar pasar las horas para volver a reencontrarse.Este día llegó al fin y las emociones se multiplicaron en su casa. Walter fue recibido con abrazos interminables y carteles que ornamentaban toda la vivienda. Sus hijos no paraban de gritar que habían vencido al "maldito coronavirus" por lo que la felicidad y la alegría se metió nuevamente en el hogar.Walter "Mandy" Insaurralde, es presidente de la peña Francisco I del club San Lorenzo de Almagro en Gualeguaychú y es conocido por su permanente compromiso solidario en la comunidad, por lo que la noticia de su recuperación fue bien recibida por todos, no sólo por su familia. (Radio Máxima)