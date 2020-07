Vacaciones 2021: "Los precios de los cruceros internacionales están regalados"

"Los precios de los cruceros internacionales están regalados", así lo aseguró a Elonce TV Edgardo López Osuna, de la agencia de viajes Paraná Tur.



Al recomendar no comprar un paquete de viajes programado para lo que resta de este año, el prestador turístico reveló que "se pueden obtener muy buenos precios para viajar al exterior en 2021".



"Con el Hot Sale hubo muchísimas consultas. Pero a pesar que son precios excepcionales y que puede haber modificaciones de fechas, no vemos muy seguro hacer compras en turismo para lo que resta del 2020", advirtió López Osuna.



Y en ese sentido, reveló que "tanto los paquetes turísticos como los aéreos están muy baratos, y los precios de cruceros internacionales, están regalados".



"Recomendamos comprar para el 2021", sentenció el responsable de la agencia de viajes.



Es que debido a la pandemia por coronavirus, explicó que "las compañías aéreas ofrecen reprogramaciones de vuelos, no devoluciones de dinero porque están en una situación complicadísima por la pandemia".



"Respecto a reservas hoteleras y demás, si el pasajero desiste de viajar, siempre se encuentra la forma de reintegrarle el dinero", aclaró.



En la oportunidad avizoró que "si la cotización de la moneda extranjera se mantiene en estos márgenes, para cuando pase la pandemia, será un buen momento para el turismo nacional".



"Viajar por el interior del país será la manera más segura", remarcó.



"Es muy posible que abran los hoteles y vuelvan a volar los aviones, pero la demanda quedará retraída por un tiempo y vamos a tener que mostrarle al pasajero que hay una garantía de disfrutar su programa antes", destacó el prestador turístico.



López Osuna reseñó que "las ventas declinaron el año pasado cuando el dólar se empezó a mover, y a principio de este año se puso un impuesto del 30% para los viajes al exterior que dejó al turismo herido. Luego, quedamos en 0 ventas en marzo cuando se declaró la pandemia".



"Tuvimos pasajeros varados en el exterior, en Estambul, México y grupos muy grandes de personas en Cuba", comentó al dar cuenta de la preocupación de la agencia "para que cada pasajero vuelva a reencontrarse con su familia". (Elonce)