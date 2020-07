Afirman que "hay una suerte de desprotección para las personas celiacas"

La presidenta de la Asociación Celiaca de Entre Ríos (ACER), Cecilia Pautaso, indicó aque desde hace tiempo que vienen pidiendo que se incluya a este sector en los programas que rengan relación con la alimentación. Sin embargo, sostuvo que "ni en los Precios Cuidados ni cuando se lanzó la tarjeta Alimentar tuvieron la prevención de tener esto como requisito"."La incorporación no solucionaría del todo, pero contribuiría", dijo, al tiempo que afirmó que "hay una suerte de desprotección para las personas celiacas, ya que en los módulos alimentarios que estaban por ordenanza municipal, desde diciembre no están siendo entregados".Asimismo, afirmó durante el programaque "hemos visto desabastecimiento de productos libres de gluten y un aumento descontrolado de precios, que de por sí ya cuestan 10 veces más que un producto común. Por ejemplo, una premezcla, sustituto de la harina de trigo, con la cual hago dos panes, ronda 300 pesos. Es complejo, si no se acompaña con una política de Estado".También piden que haya controles de precios en estos productos. Aclaró que "quienes hayan sido incluidos en la tarjeta Alimentar pueden comprar productos libres de gluten, pero que particularmente no se incluyó dentro de la población beneficiaria de las tarjetas a los celiacos"."Cuando hay un celiaco en la familia, hay toda una adaptabilidad que se debe realizar", enfatizó Pautaso, quien volvió a hacer hincapié en lo económico porque "tienen que comprar un paquete de fideos para celíacos con el cual podrían acceder a cinco de los comunes. Hay gente en situación de vulnerabilidad que la está pasando muy mal".