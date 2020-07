Nuevo código de bioseguridad en consultorios: Qué argumentan las clínicas

El cobro de un "Código de bioseguridad" en consultorios médicos generó polémica en las últimas horas, dado que el paciente que concurre a una Guardia debe pagar un "extra" por "barbijo, guante y alcohol en gel"."En las guardias, donde hemos tenido que intensificar el uso de protección para el personal y los pacientes. Tampoco tiene una línea general, porque venimos trabajando con las obras sociales para que ayuden con esto. En algunos casos lo logramos y en otros no", explicó.En declaraciones al programa, sostuvo que "la decisión está basada en la protección para el médico de guardia, para cuando se ingresa a quirófano en caso de urgencia y también protección cuando hay un paciente sospechoso y hay que hacerle el hisopado, el cual va a un sector separado del resto de los pacientes"."En sanatorios, desde Acler se pactó 200 pesos. Desconozco el resto", dijo el profesional, quien dio cuenta de que "desde el primer día se han hecho diversas tratativas con las obras sociales y las respuestas han sido muy distintas. Algunas contestan, otras no. Así estamos, en esta incertidumbre".Interrogado sobre la situación en quirófanos, admitió que el monto varía según la complejidad, "por la cantidad de profesionales que ingresan, porque hay que vestirlos". En estos casos se cobran 1.500 pesos "que no sé si se cubre con esto".Finalmente, afirmó que "todos los sanatorios estamos absorbiendo un importante costo para que el personal tenga protección" porque "las respuestas económicas de las obras sociales en este sentido no han sido muy buenas".