Caso de Covid en La Paz: el municipio analiza si habilitarán más actividades

El lunes 27 de julio se confirmó un caso de coronavirus en la localidad de La Paz, se trata de un menor de edad, con domicilio en la ciudad de La Paz, viajó a Rosario por tratamiento y estudios médicos y, por protocolo se procedió a realizar el hisopado correspondiente, arrojando resultado positivo el test de Covid-19."El paciente con coronavirus es una persona que tiene diversas patologías de base y siempre estuvo asintomático, indicó el intendente Bruno Sarubi, a"El nexo continúa en investigación, que es el algo que nos preocupa, pero nos tranquiliza saber que aislamos a todos los contactos estrechos del joven", remarcó Sarubi."Teníamos una situación m epidemiológica muy buena, y ahora estamos viendo como continuar, sabemos que estas cuestiones son muy dinámicas", argumentó.Y continuó: "es una situación compleja después de tantos días de cuarentena, la gente tiene mucha ansiedad"."Las actividades más afectadas en la ciudad fueron las turísticas. El rubro gastronómico está habilitado al igual que la pesca deportiva, pero esto representa muy poco para el sector"."Como Paraná sigue en una fase de transmisión por conglomerado, no podemos obligar a las personas que vengan a La Paz que hagan el aislamiento social obligatorio, se les recomienda, pero no tenemos los instrumentos legales para exigirlo", mencionó Sarubi.En este momento, "todas las personas que no son de La Paz, y vienen a la ciudad y si no tienen el certificado correspondiente para ingresar si se le niega el acceso".Además, el presidente municipal señaló que se realizan controles periódicos en diferentes lugares de la ciudad para tener la situación controlada"."Siempre hacemos hincapié que de esta situación salimos todos juntos y gracias a la responsabilidad de todos, pero el Estado no puede controlar a todos los paceños, si no ponen de ellos".