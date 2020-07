Coronavirus: Preocupan los nuevos brotes en cuatro provincias

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, al brindar el parte diario de coronavirus en el país precisó que "en las últimas semanas Jujuy, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, son las provincias que aportan nuevos casos por día con nuevos brotes" e hizo un llamado a extremar las medidas de control, al indicar que "donde no hay casos es importante no bajar la guardia"."No naturalicemos los números de coronavirus", dijo Vizzotti y recomendó que las personas afectadas "deben estar en resguardo": "No queremos asustar a nadie pero hay que reforzar las medidas prevención".Por su parte, el Subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, quien participa de los partes diarios, en esta oportunidad indicó que "seis provincias no confirmaron nuevos casos" de COVID en la jornada de ayer.El Gerente General de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Marcelo Domínguez, acompañó la presentación del último parte, y en ese contexto manifestó que ellos promueven "protocolos orientado al cuidado de trabajadores".Domínguez, destacó que el gobierno a partir del decreto 367 dio "la cobertura a los trabajadores de tareas esenciales" y recomendó que se comuniquen a la superintentendencia en caso que se registre algún incumplimiento de la norma.El Ministerio de Salud de la Nación reportó 21 nuevas muertes por coronavirus y ya son 3.200 las víctimas fatales en el país desde el inicio de la pandemia.En tanto, desde la cartera sanitaria informaron que en la zona del AMBA están ocupadas el 64 por ciento de las camas de terapia intensiva.Hasta el momento, el total acumulado de personas confirmadas con coronavirus es de 173.355; mientras que 77.855 son las recuperadas, y 92.300 están cursando la infección.De las 21 nuevas muertes informadas hoy, 10 son hombres de los cuales 6 residen en la provincia de Buenos Aires; 1 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 de Río Negro y 2 del Chaco; además de 11 mujeres, 6 de la provincia de Buenos Aires; 4 de CABA y 1 de Chaco.