Día Mundial contra las Hepatitis Virales: apuntan a la prevención

El encuentro se llevó a cabo este martes, justo en el Día Mundial contra las Hepatitis Virales.



"Es una alegría trabajar en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, con las sociedades científicas y con las organizaciones sociales representantes de los pacientes porque somos una gestión abierta al diálogo constructivo para alcanzar los objetivos que nos proponemos, que es erradicar las hepatitis con prevención, con diagnóstico oportuno y con tratamiento precoz de la mejor calidad posible", sostuvo el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, al iniciar la reunión.



El funcionario agregó que "en este espacio de encuentro se plasma un interés común que a todos une y a partir de un Estado expansivo e inclusivo desde la gestión se tiene una fuerte vocación de demostrar con los hechos cotidianos cómo se recorre ese trecho".



En este primer encuentro, que reunió a más de 200 personas, las autoridades sanitarias, compartieron los lineamientos del Plan de Erradicación de la Hepatitis para la República Argentina para abordar de manera programática esta problemática.



Desde 2005 -durante la anterior gestión del ministro de Salud, Ginés González García- Argentina incluyó en su calendario nacional de vacunación la vacuna contra la hepatitis A con una estrategia novedosa y de reconocimiento mundial con la aplicación de dosis única, lo que permitió que no hubiera más trasplantes hepáticos en el país por esta causa.



En su avance hacia un calendario más integral, en 2012, el país incluyó la vacunación universal contra la hepatitis B, que es la causa más frecuente de hepatitis crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular.



Con el fin de intercambiar experiencias a partir de las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en otros países, el encuentro contó con la participación de la doctora Sabela Lens del Hospital Clinic de Barcelona y asesora del Programa Nacional Hepatitis España, que compartió la experiencia de su país sobre las vías de la erradicación viral, y del especialista en Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins y asesor del Programa Nacional de Hepatitis de Canadá, el doctor Jordan Feld, quien disertó sobre el modelo canadiense.



Además de María Eugenia De Feo de la ONG HCV Sin Fronteras que se exlayó sobre el rol de la sociedad civil.



De la jornada de trabajo participaron el Director Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, Juan Manuel Castelli, la directora de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, Analía Mykietiuk; el director de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y TBC, Sergio Maulen; y el coordinador de Hepatitis Virales, Ezequiel Mauro.



También fueron de la partida responsables de Unidades Centinelas; sociedades científicas (AAEEH, SADI, SAGE, SAM, SMIBA, SAT, SAP, SAV); equipos de Laboratorios de Referencia (Malbrán, Córdoba, Muñiz, La Plata); representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de Hospitales Nacionales.



Las hepatitis virales son causadas más frecuentemente por los virus de hepatitis A, B y C.



El 50% de las personas con hepatitis crónica desconoce su diagnóstico.



El test para las hepatitis A, B y C permite iniciar un tratamiento oportuno y evitar la transmisión-.



Las hepatitis A y B son prevenibles con vacunas, mientras que los tratamientos para la hepatitis B crónica y para curar la hepatitis C son seguros y altamente efectivos.



El Día Mundial contra la Hepatitis Virales se fijó en honor al descubridor del virus de la hepatitis B, el Profesor Baruch Samuel Blumberg, quien nació el 28 de julio de 1925 y en 1976 fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina.





