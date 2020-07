Por un brote de coronavirus tres ciudades de La Pampa vuelven a la fase 1

Además quedará suspendida la circulación entre las diferentes localidades de la provincia.



La Primera Circuncripción Judicial entró en feria, igual que el Juzgado de Paz de Macachín.



Ziliotto responsabilizó por el retroceso a un "grupo minúsculo" al que "ya le llegará la hora de hacerse cargo de sus actos".



Hay tres pacientes internados por coronavirus, uno de ellos en "estado crítico".



"Nos gustó mucho dar buenas noticias pero no nos tiembla la mano para dar las que nos son buenas", remarcó este martes el mandatario pampeano.



Posteriormente, anunció que como consecuencia del brote de coronavirus en Catriló y la ola expansiva de contagios, el conglomerado Santa Rosa - Toay y Macachín se suman a la Fase 1 de la cuarentena.



También anunció que a partir de esta medianoche -cuando comiencen a regir las nuevas medidas restrictivas- quedará suspendida la circulación entre las diferentes localidades en la provincia.



Además toda la Primera Circunscripción Judicial entra en feria, al igual que el Juzgado de Paz de Macachín.



El resto de las jurisdicciones tendrán actividades "semipresenciales", "teletrabajo" y las audiencias respectivas se realizarán sin público.



Por ahora, la Fase 1 de la cuarentena no tiene plazo: "Será hasta tanto se puede cortar la cadena de contagios", sostuvo el mandatario pampeano.



El anuncio se conoció durante una conferencia de prensa realizada por la tarde, de cual participaron, además de Ziliotto, el vicegobernador Mariano Fernández; el ministro de Salud, Mario Kohan; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Roberto José Sappa; el presidente del bloque del FreJuPa, Julio González; el de Propuesta Federal, Martín Ardohain; y el del bloque radical, Francisco Torroba.



"La ayuda económica que tengamos que darle a las personas que se tienen que quedar en su casa, es lo que menos nos preocupa, tenemos la forma de hacerlo", enfatizó.



Y lamentó: "estamos viviendo horas difíciles en la provincia de La Pampa. Lo que se temía y por lo que hemos trabajado para que no sucediera, ha sucedido".



El gobernador también precisó las actividades que quedan permitidas a partir de las cero horas: "La alimentación, farmacias, servicios esenciales de mantenimiento, ferreterías, comercialización agropecuaria, como veterinarias, la actividad bancaria, estaciones de servicio, registros públicos, obra pública, reparación de vehículos vinculados a actividades esenciales y transporte urbano para trabajadores esenciales".



"Se pone en vigencia el mismo esquema de la fase 1", agregó.



NA