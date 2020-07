El puma "es una especie presente en Entre Ríos, pero está amenazada"

Sociedad Buscan a un puma visto por un vecino en la zona rural del departamento Villaguay

En el departamento Villaguay, un vecino alertó a la policía sobre la presencia de un puma en la zona rural de San Gregorio (distrito Lucas Sud Segunda), distante a unos 20 kilómetros de la localidad de San Salvador.Ariel Carmarán, zoólogo que se desempeña como Guardaparques en la Administración de Parques Nacionales, contó adetalles sobre la presencia de estos animales en nuestra provincia y pidió a la población que no los cace ni intente atraparlos."Son bichos poco conocidos, y lo primero que atina la gente es a atraparlos, cazarlos, capturarlos y son animales que están en recreación o repoblación de los territorios", dijo.Tras ello, mencionó que "en los últimos 100 años, Entre Ríos ha perdido varios felinos, los dos felinos grandes los teníamos presente en la provincia. Antes estaba el yaguareté y el puma es un animal que se lo consideraba extinto, hace al menos 50 años, para la provincia de Corrientes y Entre Ríos".Pero en el año 2012 "empezamos a ver huellas, y con la información de campo se hizo una recategorización de las especies a nivel nacional y se considera que el puma está presente en Entre Ríos, si bien dicha presencia es escasa"."Al ser una especie poco conocida, su riesgo de conservación en nuestra provincia es de crítico a amenazado", señaló Carmarán.Asimismo, recordó que en el año 2010 se detectó en la zona de islas de Diamante dos pumas, uno fue cazado en la zona del Parque Nacional Pre Delta y el otro quedó en las inmediaciones. "Tenemos datos, hasta el 2018 que estaba presente en la región. Después hubo registros de otros animales atropellados en rutas, pero siempre estaba la intriga si eran liberados o silvestres", indicó.El especialista manifestó que el puma "es una especie presente en la provincia, pero está amenazada y está prohibido cazarlos, si bien no es un monumento nacional, es una especie silvestre que no se puede cazar ni capturar si no hay un motivo de investigación o algo específico que realmente represente un peligro para la población".Respecto al puma que apareció en la zona rural de Villaguay, aclaró que si hubiera sido visto en el patio de una vivienda si estaría hablando de un peligro para la población; pero "naturalmente el puma huye ante el contacto con los humanos".En Argentina, "hay tres subespecies de puma y la que está en Entre Ríos es la cabrerae", dijo finalmente Carmarán. Elonce.com