"Proyecto Taguató": Jóvenes filman aves regionales y buscan generar conciencia

Dos jóvenes llevan adelante un emprendimiento de interés general que se denomina "Proyecto Taguató". Ellos a través de diferentes vídeos buscan mostrar las especies de aves que existen en la región y crear conciencia sobre la importancia de preservarlas."Es un trabajo que hacemos a pulmón y con mucho amor. Nuestro objetivo es divulgar las distas especies que hay en la provincia", relató uno de los integrantes del proyecto, Ariel Motura, aEn este sentido remarcó que "en Entre Ríos hay alrededor de 360 especies de aves incluyendo los pájaros migratorios"."A partir de que mudé a Oro Verde y comencé a ver los nombres de las calles que aparecían pájaros que no conocía, entonces con mi pareja empezamos a investigar sobre las aves", indicó Motura.En relación al trabajo que realizan, dijo que "un día salimos a recorrer los montes que están cerca y nos encontramos con dos aves de gran tamaño que no conocíamos, decidimos empezar a indagar sobre estas especies que no eran comunes como las que estamos acostumbrados a ver, y decidimos comenzar a registrarlas"."El ave más increíble que logramos ver fue un carpinterito barrado y lo vimos en el Parque San Martín", contó Ariel.Sobre el trabajo que llevan a cabo dijo que "realizamos una investigación previa, para saber en qué zonas pueden aparecer estas aves. Muchas veces nos pasa que vemos las aves, pero no logramos fotografiarlas".