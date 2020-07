En Concordia, cuatro casas de cumpleaños debieron cerrar sus puertas

Foto 1/2 Archivo - Ilustrativa Foto 2/2 El reclamo frente a la comuna

Durante la mañana de este lunes, representantes del rubro de las casas de cumpleaños de la ciudad de Concordia, se reunieron frente al municipio para reclamar por la difícil situación que atraviesan, luego de superar los 120 días sin poder abrir sus puertas al público.



Al respecto, José Berterame explicó que se enfrentan a una "situación complicada" y ven su vuelta "un poco más lejana" que aquellas de las canchas de fútbol y otras actividades de la ciudad.



Hasta el momento, según sus palabras, "hemos tenido reuniones, hemos presentado protocolos y no tuvimos respuesta" por parte de la Municipalidad. Berterame destacó que "eso es lo más feo, porque no nos proponen nada, no nos brindan ninguna idea y es lo que más duele" porque "nosotros estamos disponibles para sentarnos y dialogar una alternativa, una salida para que podamos trabajar, que es lo que nos da dignidad y nos permite mantener a nuestras familias".



Por otro lado, Belterame reconoció a Diario Río Uruguay que "ya han cerrado 4 casas de cumpleaños de la ciudad, algunas importantes y con muchos años", durante el marco de la pandemia del COVID-19. Asimismo, "el resto estamos evaluando lo que haremos, pero no se puede parar más" y "nos preocupa porque no nos dicen si el protocolo que presentamos está bien, si está mal o si necesita alguna modificación", concluyó.