Se realizaron más de 3.000 pruebas de olfato en uno de los ingresos a Rosario

En el primer día de controles más severos en los ingresos a la provincia, sólo en el peaje de General Lagos se efectuaron 3.200 pruebas de olfato (anosmia) a todos los conductores que arribaron. De ese total, 11 debieron regresar a su lugar de origen por no cumplir con algunos de los requisitos que se exigen para entrar a Santa Fe.



Según confirmaron desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) todos los vehículos que ingresaron ayer por General Lagos contaban con la autorización por tratarse de actividades esenciales.



Pero 11 debieron retornar a su lugar de origen. De este total, cuatro camiones no contaban con la documentación exigida y no pudieron pasar. Otros cuatro vehículos debieron regresar a su ciudad porque los conductores no superaron la prueba de olfato, uno de los síntomas que podría indicar la presencia de coronavirus, y un conductor presentó temperatura alta, por lo cual también debió volver.



Nuevo decreto



Ayer entró en vigor el decreto Nº647/20 firmado por el gobernador Omar Perotti, donde se exige reforzar los controles para el ingreso a la provincia.



Entre las medidas dispuestas se solicita a quienes no residan en territorio santafesino y provengan de una zona con circulación comunitaria de Covid-19, un hisopado con resultado negativo con una antigüedad no mayor a 72 horas.



Asimismo, quienes realicen actividades esenciales (transporte, personal de salud y fuerzas de seguridad, entre otros) están exceptuadas de dicha presentación, aunque sí deben someterse al test de anosmia (que antes sólo se les realizaba a quienes presentaran algún otro síntoma).



"En General Lagos hoy (por ayer) tuvimos una fila de vehículos de cinco kilómetros, porque a cada vehículo, antes de llegar al peaje se les controló la documentación y se les tomó la temperatura. Y ya en el peaje, un enfermero hace la prueba del olfato", explicó el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo.



Además de realizarse estos controles en la autopista Rosario-Buenos Aires, Aymo especificó que lo mismo se efectúa en los otros puntos previstos en el plan Accesos Cuidados, como la ruta nacional 11 (puesto Florencia, límite con Chaco), en el ingreso desde Entre Ríos (Túnel Subfluvial) y en la autovía 19 (retén Frontera, límite con Córdoba), ya que son los puestos de mayor tránsito vehicular.



"Quienes lleguen de provincias con circulación comunitaria y no estén exceptuados, deben presentar un hisopado negativo con un máximo de 72 horas de vigencia, y a todos los demás se les controla la temperatura y se les realiza un análisis de anosmia", detalló el funcionario, y destacó que desde el 8 de julio a la fecha "unos 880 vehículos fueron rechazos para ingresar a Santa Fe" (ver aparte).



Por su parte, la subsecretaria de Transporte de Santa Fe, Juliana Armendáriz, amplió: "La decisión es establecer procedimientos de test análogos para transportistas". Estos consisten en la detección de anosmia y el control de temperatura. Además deberán contar con la aplicación Covid-19 de la provincia, y suministrar información sobre origen y destino de la carga, que permita rastrear el viaje y aislar, en caso de ser necesario, a los contactos con que estuvo el transportista en su paso por la provincia.



Cada uno de los operativos cuenta con el apoyo logístico del personal a cargo del 0800-555-6549 (sobre consultas Covid-19), desde donde se realiza un acompañamiento a "todos los accesos cuidados para tener comunicación permanente y activar un protocolo de hisopado a domicilio en caso de ser necesario", señaló la responsable del área, Mariana Belotti, y añadió: "Además, recibimos el listado de los transportistas y personas que ingresan a la provincia para realizar un monitoreo".



Asimismo, el gobierno santafesino dispuso que toda persona residente que retorne de cualquier provincia, o quien no resida en Santa Fe y esta provincia sea su destino final, deberá realizar cuarentena por 14 días.



En tanto, aquella persona, no residente, que ingrese a la provincia para realizar una actividad esencial debe cumplir el aislamiento, hacer su tarea y volver a su provincia de origen. Y el personal esencial residente en Santa Fe, que deba viajar a otra provincia, cuando regrese no puede socializar.



El secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, Sergio Aladio, expresó el apoyo a las disposiciones llevadas a cabo por el gobierno de Santa Fe. (La Capital)