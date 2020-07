Pretendían ingresar a Corrientes por el río Paraná y los expulsaron

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por Prefectura Naval cuando pretendían ingresar de manera ilegal a la ciudad correntina de Goya. Desde Reconquista, provincia de Santa Fe, se movilizaron en una lancha, pero apenas desembarcaron la policía los descubrió y les pidió permisos que no tenían. Se los expulsó, debido a la prohibición de ingresar a la provincia sin autorización debido a la pandemia.



El episodio se produjo en la mañana del domingo, cuando personal policial de la Comisaría Segunda realizaba controles para evitar aglomeración de personas en la zona del Puerto Boca. Notaron entonces que una lancha, que provenía desde el sur, se acercó al pontón donde amarrar y dos personas comenzaron a bajar valijas. La situación llamó la atención de los uniformados, que se acercaron a la embarcación y solicitaron documentaciones y los permisos pertinentes.



Las personas, al ser interrogadas por el personal policial, manifestaron no contar con ningún permiso. De manera inmediata se llamó a la Prefectura Goya. En el lugar se redactó un acta de procedimiento y se notificó a las personas que debido a no contar con la autorización del poder ejecutivo provincial se les negaba el ingreso a esta Provincia.



Las personas provenían de la ciudad de Reconquista Santa Fe, y se trataba de dos hombres y una mujer, los que una vez que terminaron las actuaciones policiales, debieron regresar a su lugar de origen.



El Comisario General de la Unidad Regional de Goya, Héctor Montiel, explicó que "cerca de la playa, los policías ven una lancha en el riacho Goya, en la que las personas descienden con equipaje, se aproxima personal de la policía, y recluta que eran personas de Reconquista, que venían sin ninguna autorización, por lo que se puso en conocimiento al señor juez de instrucción, se labró las actas correspondientes, se le notificó la infracción".



A su vez, el funcionario policial de la ciudad de Goya, dijo que "quedaron en libertad y regresaron a la provincia de Santa Fe, y oportunamente serán citados, eran tres, dos hombres y una mujer".



Y agregó el Comisario Montiel, que "eran personas tipo pasajeros, por lo que le dio intervención a Prefectura, para ver cómo circulaba la lancha, si estaba autorizada".



Al ser consultado si es algo frecuente en Goya que ingresen en lancha, el funcionario policial, mantuvo que "empezaron a hacer este tipo de movimientos con la cuarentena, y ahora debemos ser más estrictos con los controles porque somos zona blanca y debemos cuidarnos de personas que llegan de la zona roja", publica el diario El Litoral de Corrientes.