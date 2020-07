"El Plan Detectar sirve para contener brotes de Covid que puedan surgir"

En un nuevo reporte provincial sobre la situación del coronavirus el subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti informó que "este lunes, en el marco del Plan Detectar, se llevaron a cabo distintos operativos para buscar posibles casos activos de coronavirus".Además, comentó que esta en la fase final pronto a comenzar a funcionar el segundo laboratorio destinado a muestras de covd-19 de la provincia, y se encuentra en Concepción del Uruguay, lo que agilizará los tiempos de entrega de resultados.En cambio, explicó que en los casos leves "quedó demostrado que luego de cierto tiempo, el hisopado no tiene validez, porque la carga viral bajó bastante y ya no son personas que contagien. Si transcurrido siete días del hisopado que le dio positivo, la persona no presenta síntomas no es necesario hacer otro test para determinar un alta".Al finalizar el secretario de Redes Integradas, dijo que "pensar que la situación epidemiológica se estabiliza y podamos volver a nuestra vida habitual no es acertado, debemos buscar un equilibrio".Inserción: