Garcilazo: "Los contagios de Covid-19 se dan por brotes por conglomerados"

Son 755 los casos de coronavirus confirmados en la provincia de Entre Ríos.aseguró el Director General de Epidemiología, Diego Garcilazo al anticipar que "podríamos tener periodos de menos casos confirmados, y otros en los que habrá mayor cantidad de casos confirmados".cuyos primeros brotes son los primeros conglomerados, y cuando pasa un período de incubación,explicó el funcionario provincial."La expectativa es para que los brotes sean cada vez menores, y que no aumenten en cantidad de casos., advirtió.El funcionario comentó que la diferencia se debe a "dos horarios de cortes entre las dos jurisdicciones". "La información que se brinda desde la Provincia a nivel nacional es la misma porque se utiliza el mismo sistema para todas las provincias", aclaró. Y continuó: "A su vez,. Esos datos se evalúan y se corrigen a medida que van pasando los días".Al preguntarle a Garcilazo por la validez de las pruebas diagnósticas, éste detalló que "dependen de la carga viral que tenga la persona en su organismo; porque al momento en el que ingresa el virus, no tiene una carga viral importante y por eso, habrá mayor probabilidad de un falso negativo"."Cuando la persona tiene síntomas, en los días previos al inicio de síntomas, es cuando la carga viral es más alta y hay mayor probabilidad de detectar el virus. Y a medida que pasan los días, la carga viral decae en el cuerpo y la tasa de falso negativo aumenta a medida que pasa el tiempo y evoluciona la enfermedad en la persona", detalló., remarcó."Hay cinco pacientes en estado crítico internados en terapia intensiva, de los cuales, dos están con asistencia mecánica respiratoria", comunicó Garcilazo."El 76% de los casos son pacientes menores de 60 años", agregó.En relación a la curva epidémica, el funcionario mencionó que "hubo un primer brote en Paraná, Santa Ana e Islas, y una segunda instancia de circulación activa del virus cuando se incorpora a Gualeguaychú a la distribución de casos"."En Paraná, el 14% de los casos son sin nexo epidemiológico, que se consideran casos comunitarios; y un 9% de este tipo de casos en Gualeguaychú", comunicó."La implicancia del contagio será mayor a medida que las personas circulan más; a mayor circulación de personas, habrá mayor circulación del virus", recordó.En relación al uso de los tapabocas comentó que "la reglamentación está determinada por los municipios, pero es necesario aclarar que si bien ayudan a disminuir la transmisión del virus, no eliminan el riesgo completamente"."Es importante seguir sosteniendo los dos metros de distancia entre las personas, porque el uso de tapabocas, si no se respetan las distancias, no elimina el riesgo de contagio", cerró.