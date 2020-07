Tras el reclamo de camioneros, Uruguay continuará haciéndose cargo de los test

Sociedad Quejas en Gualeguaychú por el test a camioneros para cruzar a Uruguay

Alrededor de 35 camioneros, este lunes, en las cercanías del puente Salto Grande, reclamaban por el costo del hisopado obligatorio que exige Uruguay para permitirles ingresar al país.Las empresas de trasportes de carga tenían que hacerse cargo del valor del hisopado de las 00:00 del 27 de julio.Tras los reclamos de los camioneros, en la mañana de hoy el gobierno liderado por Luis Lacalle Pou, anunció que el Estado pagará los test por una semana más, al tiempo que recibirá a los camioneros para alcanzar un acuerdo.El presidente uruguayo tomó la decisión de continuar haciendo los test a quienes no cuenten con un certificado negativo al momento de ingresar a Uruguay, con el fin de seguir cuidándonos a todos.A su vez se estableció que la semana próxima se volverán a reunir las autoridades para para encontrar una solución al pago del hisopado.REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIALPARA IMPLEMENTACIÓN DECRETO 195/2020MONTEVIDEO, 20 DE JULIO 2020SALA CUATRO SEDES ? MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- La presentación de un test negativo PCR de COVID 19 (con validez inferior a 72hs) es imprescindible para el ingreso a la República, así como contar con cobertura de salud como establece el Decreto 195/2020 y Ordenanza del Ministerio de Salud Pública 649/2020.- En los casos en que, excepcionalmente, no pueda presentarse dicho test negativo, se procederá a realizar el hisopado al chofer, en el puesto de ingreso.- Para ello se habilitarán puestos de hisopado en la totalidad de puntos de ingreso terrestre a la República, que funcionarán los 7 días de la semana, 24 horas.- Una vez realizado el hisopado (procedimiento que no dura más de diez minutos) y completado el formulario de Salud Pública, el chofer podrá continuar con su recorrido pautado, por lo que no se retrasará a ningún chofer en el punto de ingreso. El camión y/o chofer deberá contar con GPS u otro medio de localización que permita monitorear su recorrido, en caso de necesidad.- El resultado del test estará disponible en las 24 horas posteriores al hisopado.- En la eventualidad de que el test PCR de positivo, Salud Pública contactará a la empresa transportista y al chofer para indicarle cómo proceder. Se realizará el rastreo del chofer para evaluar los contactos.- Hasta las 24.00 horas del domingo 26 de julio, ASSE asumirá el costo de los test que deban realizarse excepcionalmente en territorio nacional, en los casos en que el chofer no ingrese con el test negativo.- La presentación de un test negativo PCR de COVID 19 (con validez inferior a 72hs) es imprescindible para el ingreso a la República, así como contar con cobertura de salud como establece el Decreto 195/2020 y Ordenanza del Ministerio de Salud Pública 649/2020.- Hasta las 24.00 horas del martes 21 de julio, ASSE asumirá el costo de los test que deban realizarse excepcionalmente en territorio nacional, en los casos en que ingresen pasajeros sin test PCR ?deberán aguarda el resultado en punto de ingreso-.- Se dispone la posibilidad de expedir una constancia consular en casos de existir situaciones excepcionales y urgentes en los que las personas por motivos de fuerza mayor, debidamente constatado por la Oficina Consular, no puedan cumplir con el test PCR, comprendiendo principalmente a pasajeros que arriben de forma aérea, debiendo comunicar MRREE al MSP, fecha, medio de viaje, datos pasajeros para coordinar hisopados al ingreso, que estará a cargo del viajero.Se entregará en los Aeropuertos a aquellos pasajeros que egresen, folleto informativo sobre las nuevas disposiciones vigentes para regresar a la República.