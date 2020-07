Para la reapertura de termas prevén eliminar los "espacios compartidos"

Institucionales Cámara Entrerriana de Turismo trabaja por la reapertura de termas

En nuestra provincia los complejos termales están sin actividades desde mediados de marzo. Este viernes, distintos sectores del turismo entrerriano mantuvieron una reunión virtual con representantes de turismo uruguayo para saber cómo llevan adelante la reactivación del sector en su país."Todos los complejos de la provincia estamos muy preocupados por la situación, no escapamos a la realidad, y estamos sufriendo complicaciones", aseguró el gerente del complejo Termal de Villa Elisa, Mariano Apecetche, aY comentó: "En Entre Ríos, todavía no tenemos fecha de reapertura, pero manifestamos la necesidad de conocer una fecha estimada, debido a que vamos a tener que modificar la infraestructura y capacitar al personal".Sobre la posibilidad de que se reactive el sector de termas, informó que, "se está trabajando en el tema. Mediante al Cámara Entrerriana de Turismo, establecimos contacto el viernes con representantes de turismo uruguayos, y de los complejos termales. Allí nos contaron sobre la experiencia de poder abrir las termas para reactivar el turismo interno".En este sentido señaló que "se tomaron distintas medidas en formas conjunta tanto el sector público como el privado, al igual que la promoción y la comunicación"."Es importante que los visitantes sepan de antemano las medidas que se toman y no se sorprendan en el lugar", mencionó ApecetcheEn relación a la situación que atraviesa el sector y los programas con los que fueron beneficiados, desde la provincia, señaló que " se establecieron la proponga de los impuestos a Ingresos Brutos, Automotor, inmobiliario y la ley 4035, con beneficio del vencimiento al 31 de diciembre, son deudas que vamos a tener que pagar en algún momento, pero lo importante es poder sostenernos en este momento"."Los complejos termales privados fueron alcanzados por los ATPS, ya que desde el 18 de marzo no generan ingresos y provocan deudas en el futuro", declaró el gerente del complejo termal.Al finalizar, indicó que "sabemos que el turismo se va a reactivar primero zonal, luego regional y finalmente el nacional. Nuestra mayor frecuencia de visitantes son siempre de otras provincias, como Santa Fe, Corrientes".