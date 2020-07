Hasta 300 mil pesos de multa por incumplir normas sanitarias en Córdoba

Se acabó el tiempo de "las condonaciones" ante cualquier falta que se detecte por incumplimiento de la cuarentena en Córdoba, sobre la base de la ley recientemente sancionada por la Legislatura y promulgada por el Gobierno que dirige Juan Schiaretti.



Desde este lunes 27 de julio, las multas serán efectivas y van desde los 5.000 hasta los 300.000 pesos a quienes incumplan con las medidas preventivas por coronavirus.



Este domingo, el Ministerio de Seguridad continuó con los operativos en distintos puntos de la ciudad, procurando alertar a la gente respecto de lo que se viene y también iniciando alguna causa si es que la situación lo requiere.



Es que durante esta semana no hubo sanciones pero sí causas penales si el procedimiento es derivado a la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes). Las autoridades de Seguridad señalaron que los que hayan sido multados en este período si bien no tendrán que pagar nada, sí se contabilizan las actas en caso de reincidencia.



El dato no es menor ya que la ley prevé que en este tipo de situaciones el monto a abonar por el infractor se duplique.



De acuerdo con los datos que posee el Ministerio hasta este domingo a las 17, desde el 20 de julio a la fecha se labraron 619 actas de infracción.



Las faltas más recurrentes fueron la falta de uso de tapabocas entre los ciudadanos, ausencia de elementos sanitizantes en locales comerciales y exceso de factor de ocupación en el rubro gastronómico.



Cabe recordar que el viernes pasado, la misma repartición informó que había poco más de 300 actas por lo cual en dos días se duplicó ese número. Lo que dice la ley Las sanciones monetarias irán desde los 5.000 hasta los 500.000 pesos, dependiendo de la infracción, y contemplarían la posibilidad de una reducción del 70 por ciento cuando el pago sea voluntario. En caso de reincidencia la multa será el doble.



Barbijo o tapaboca. Quienes incumplan con las medidas de protección establecidas por el COE para ingresar o permanecer en locales comerciales o en dependencias de atención al público; al circular en transporte público o privado; para circular y permanecer en espacios públicos y espacios compartidos, serán sancionados con una multa de entre 5 mil y 10 mil pesos.



Actividades no permitidas. Para comercios, empresas, industrias y todos aquellos establecimientos en que se desarrollen actividades económicas, deportivas, artísticas y sociales que omitieran cumplir con los protocolos, la multa tendrá un rango de entre 50 mil y 300 mil pesos.



Reuniones familiares. "La persona que omitiere el cumplimiento de las recomendaciones y los lineamientos generales (...) tendiente a resguardar la bioseguridad de las personas para la realización de las mismas será sancionada con una multa de entre ocho mil y 100 mil pesos.



Fronteras. El incumplimiento del protocolo de ingreso, tránsito y permanencia en la provincia será objeto de multas de entre 50 mil y 300 mil pesos para personas.



Aislamiento. Quien omitiera el cumplimiento del protocolo de la cuarentena, aislamiento sanitario estricto o cualquier otra indicación epidemiológica será sancionado con una multa de entre 20.000 y 150.000 pesos. (La Voz)