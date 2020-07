En el pico de la pandemia, Rosario suma más de 800 personas aisladas

En pleno pico de la pandemia de coronavirus, en Rosario ya hay 810 personas aisladas preventivamente para evitar contagios. Se trata de contactos de casos confirmados que integran 14 clústers o grupos de gente que tuvo vinculación con quienes dieron positivo a un examen por Covid-19. A todos se los monitorea diariamente para ver si presentan síntomas compatibles con la enfermedad. Mientras tanto, el secretario de Salud Pública, Leonardo Caruana, arengó a los rosarinos y los equipos que integran el sistema sanitario a no bajar los brazos. "Ya salimos una vez de la fase de circulación comunitaria; sabemos cómo cuidarnos", remarcó.



En Rosario, el miércoles pasado las autoridades sanitarias declararon la circulación comunitaria del virus y suspendieron por 14 días los encuentros sociales y afectivos. Para tomar esa decisión tuvieron en cuenta el número creciente de contagios en los que no habían podido determinar el nexo epidemiológico, es decir el foco que originó que se diseminara el virus. Además, en los que sí se identificó el caso cero, el mismo había diseminado el Covid-19 luego de participar de encuentros sociales y afectivos o de reuniones en ámbitos laborales donde no se habían cumplido estrictamente los protocolos sanitarios.



Así las cosas, y con la suspensión de los encuentros y el retorno a la fase de circulación comunitaria, Caruana alentó a los rosarinos a no bajar la guardia. "Hoy, a diferencia del comienzo de la pandemia, hay cosas que ya sabemos", posteó en su cuenta en la red social Twitter.



En tal sentido, detalló: "Sabemos que ya salimos una vez de la fase de circulación comunitaria en Rosario, que para que esto suceda es fundamental que todos y todas nos cuidemos y sabemos cómo tenemos que cuidarnos".



En esa línea, admitió que "el escenario de la incertidumbre no es simple sino complejo. En la incertidumbre hay incertezas pero también certezas. No es un camino hacia el desasosiego sino que ahí también está la oportunidad de abordar los problemas y sabemos que para hacerlo tenemos que trabajar juntos".



A los equipos de salud, en tanto, les dejó en claro que "no es un fracaso" cuando se detectan más casos, como tampoco "es un éxito cuando no los hay".



En ascenso



El posteo de Caruana llegó dos días después de la declaración de circulación comunitaria del virus y en el marco de una semana en la que los casos detectados en Rosario comenzaron a tener un considerable aumento.



Es más, el miércoles pasado, día en que se declaró la circulación comunitaria en esta ciudad, Rosario registró el récord de casos informados de Covid-19: 31.



Así, en relación con la declaración de circulación comunitaria, el funcionario detalló que "las definiciones o categorías epidemiológicas, que pueden ir variando, no modifican nuestras estrategias", por el contrario, aseguró que "las potencian, amplifican y jerarquizan".



Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Martorano, había remarcado que el pico de la pandemia en suelo provincial llegaría a partir del 15 de julio. En efecto, desde ese día, y con excepción del jueves de la semana pasada, los registros de casos diarios en toda la bota santafesina no bajaron de 20, llegando a un pico de 49 durante la jornada en la que Rosario llegó al récord de 31 casos diarios.



Con este pico creciente y el aumento de casos sin nexo epidemiológico claro, se tomó otra decisión de peso: blindar a la provincia para evitar el ingreso de personas que lleguen desde otras latitudes.



Ese blindaje tiene como principal herramienta la exigencia, a partir de hoy, de la presentación de un hisopado negativo de Covid-19 con no más de 72 horas de antigüedad para todo aquel que llegue a la provincia desde un sitio con circulación comunitaria del virus. (La Capital)