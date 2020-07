Incendio en islas: El Intendente de Rosario pidió "meter presos a responsables"

Decenas de brigadistas jugándose la vida, aviones hidrantes, helicópteros y barcos que nos cuestan una fortuna... Más que la entrada de rosarinos, lo que debería impedir Entre Ríos es esto. Y la justicia tiene que meter presos a los responsables. #BastaDeHumo pic.twitter.com/gwYx6yUxlN — pablo javkin (@pablojavkin) July 26, 2020

Los incendios volvieron a generalizarse este domingo en las islas entrerrianas del río Paraná situadas frente a la ciudad de Rosario.Luego de los esfuerzos realizados para controlar los focos por parte de brigadistas tanto de la Nación como de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y de tres días de calma, las llamas volvieron a envolver a las islas y el humo empezaba a afectar a Rosario.El intendente de Rosario, Pablo Javkin, dijo que la justicia "meta preso a los responsables de los incendios". "Hace tres días estaban trabajando los brigadistas. Hay un enorme esfuerzo, pero no hay prevención", se quejó el jefe comunal.Javikn estimó que los aviones hidrantes enviados por la Nación volverán a trabajar a partir de este lunes, mientras que advirtió que "hay monitoreos" que permitirían determinar los responsables de los incendios.El intendente señaló que los principales aportes para controlar los incendios en las islas son de los ministerios de Seguridad y Defensa de la Nación.Un poblador de Charigüé destacó que los focos se registraron en una isla al sur de donde está su casa, y señaló que la combinación de "pastura muy seca de muchos años" y el viento hicieron que se incendiara una gran superficie."Siempre sábado y domingo arranca la quemazón", expresó, además de puntualizar que el principal foco se produjo "en una isla que más o menos desde 2008 no tiene hacienda, está virgen"."El pasto era más alto que un caballo, y una vez que agarró se quemaron como 300 hectáreas en tres horas", contó.Finalmente, el poblador aseveró: "Si llega a cambiar el viento sur va a venir a parar a la isla nuestra, seguro. Y si pasa de largo puede llegar hasta el puente Rosario-Victoria".Por la noche continuaban propagándose los incendios en las islas.El pasado martes 21, desde la Municipalidad anunciaron que los brigadistas que combatieron los incendios en las islas entrerrianas habían apagado todos los puntos de incendio que se encontraban frente a Rosario, Alvear, Pueblo Esther, Villa Constitución y Fray Luis Beltrán. "No vamos a parar hasta encontrar una solución ambiental y judicial definitiva", advirtió entonces Javkin, pero las quemas de pastizales y el humo estuvieron de regreso en menos de una semana.Y el pasado viernes, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dictó una medida cautelar en la que ordena a la ciudad de Victoria y a la provincia de Entre Ríos que no se realicen más incendios por seis meses. (La Capital)