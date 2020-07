"Estoy aprendido a cantar otro género musical", dijo a Elonce TV Juan Fuentes

Este domingo, Juan Fuentes, ex integrante el conjunto Los Huayra estuvo dialogando con Francisco Cuestas en una nueva edición del programa Peña Entre Todos. En vivo cantó la samba Del Jardín de la República, La Noche Sin Ti y al finalizar, interpretó Fiel a tu corazón.



"En Salta no tuvimos una cuarentena tan fuerte y tan rígida, entonces tengo la sensación de que recién ahora estamos tomando consciencia, de que entre todos nos tenemos que cuidar", expresó a Elonce TV el arista.



"Estamos bien, pero muy asustados. Si nos comparamos con Jujuy, estamos bastante bien, porque ellos están mal", dijo.



Sobre su carrera como solista y la cuarentena, comentó que "había arrancado con muchas ganas y muchos premios. Cuando quisimos arrancar velocidad, llegó marzo con la pandemia y tuvimos que reinventarnos".



"Los músicos, generalmente paramos en los meses de marzo, abril y hasta mayo para grabar y componer. Yo pensé que esto era un tiempo nomas, pero se fue extendiendo y creo que nos vamos a ver cerca de fin de año", expresó.



"Uno vive de tocar en vivo, de pararse en los escenarios y cantar. Este tiempo me obligó a aprender cosas que debía, como por ejemplo la composición, también estoy aprendido a cantar otros géneros musicales, como la música lirica".



En ese sentido dijo que "uno tiene la necesidad de perfeccionarse en un montón de cosas. Amo cantar y la música, pero la disciplina es lo que me hace cantar tan libre como lo hago".



Sobre su amor por la música, mencionó que "en mi familia no había músicos ni cantantes Mi mamá fue bailarina, yo agarré la guitarra cuando tenía 9 años. Su paso por el Los Huayra "Cuando yo ingresé ya estaba formado el grupo con otro nombre. Cuando me invitan a formar parte, en el año 2003, le cambiamos el nombre y se empieza a llamar Los Huayra", contó.



"En el año 2005 presentamos el primer disco de la banda. Ahí comenzó la historia de 15 años", comentó.



Al respecto, dijo que "antes de eso, yo formé parte de la banda musical Los Pregoneros, que eran de unos amigos de Salta". Su carrera como solista Sobre ese tema, dijo que "yo pensaba hacer canciones nuevas y que la gente se sienta identificada con otros temas".



Y agregó que "nunca lo pude hacer, porque las personas me siguen pidiendo temas de Los Huayra. En todos los lugares me piden La Noche Sin Ti".



"Todos los viernes las 12 a la noche, hago guitarreada en vivo para que nos acompañemos entre todos, y todos los vecinos me aplauden".



Al finalizar, dijo que "seguramente mas adelante realice algún recital por streaming".