Covid-19: Se anotaron más de 15 mil voluntarios para probar la vacuna

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, destacó este domingo que en los primeros días de agosto comenzará a probarse la vacuna contra el coronavirus en Argentina y que realizaron una convocatoria dentro de las Fuerzas Armadas con el fin de juntar postulantes. El funcionario aseguró que a esta altura "ya se anotaron más de 15 mil personas para ser voluntarios" en el testeo y que "la cantidad supera la necesidad que tiene el laboratorio".Además, contó que para la prueba de la vacuna trabajarán en conjunto personal médico del Hospital Militar y del laboratorio Pfizer que está llevando adelante el estudio de la medicina para enfrentar el virus Covid-19. También dijo que serán "dos dosis" las que se apliquen en los voluntarios.Pfizer reveló que ya pasó las pruebas iniciales de seguridad en Alemania y los Estados Unidos y fue autorizada a avanzar a pruebas de eficacia por la Administración Federal de Drogas (FDA), la agencia del gobierno estadounidense encargada del control de los medicamentos.Pocos días atrás, el médico infectólogo Fernando Polack, uno de los impulsores de que la vacuna llegue al país en su fase de prueba, dijo que "las personas no van a enfermarse por aplicarse la vacuna". Además, agregó: "Mi impresión es que esto va a ser una vuelta, son dos dosis, pero no creo que esto sea un virus que vino para quedarse"Polack apuntó que en el estudio de vacunas podrán participar voluntariamente "personas entre 18 y 85 años en su inmensa mayoría, salvo personas que tengan un cáncer en evolución que se estén tratando; casi todo el mundo puede participar, las que no pueden participar son mujeres embarazadas".Sobre cómo podían hacer los argentinos que quieran ser voluntarios en las pruebas, el médico que realiza un estudio en Capital Federal y Gran Buenos Aires para determinar si el plasma de convalecientes de COVID-19 morigera los síntomas en otros infectados, aseguró que los interesados deben escribir un mail a voluntarios@argvacunacovid.com y desde allí los derivarán a la página web definitiva para inscribirse.En otro tramo de la entrevista radial, Agustín Rossi consideró que "el punto de anclaje para la recuperación económica del país" se asentará en dos aspectos: por un lado, el "fortalecimiento del consumo y con eso del mercado interno", lo que atribuyó al papel del Estado. Por otro, destacó la necesidad de que el país mejore su "perfil exportador", lo que colocó en manos de la inversión privada.Al ser consultado sobre la situación económica y las declaraciones de Fernández en referencia a la no existencia de un plan económico, manifestó: "Cualquiera de nosotros puede decir hacia dónde va la economía". Y explicó: "Queremos renegociar la deuda para tener un punto de anclaje para iniciar la recuperación económica de nuestro país. La recuperación va a estar basada en un mejoramiento del consumo y en un crecimiento del mercado interno. En eso tiene mucho que ver el rol que tenga el Estado"."Con eso vamos a poner la Argentina de pie", sostuvo Rossi, que añadió que después quedará "un debate más profundo, que es no solamente cómo se hace para crecer económicamente, sino cómo Argentina inicia un proceso de desarrollo económico en el tiempo sobre bases firmes"."La verdad de que la inflación estaba atada a la emisión queda totalmente descartada, porque vamos a tener una inflación mucho más baja que en otros años", dijo además en la entrevista. En esa línea, expresó que "gran parte del error de Macri fue creer como verdad absoluta lo que se leía o estudiaba, los preceptos del liberalismo, que después la realidad económica daba por tierra".Rossi también habló de los casos de inseguridad y la muerte de delincuentes a manos de las víctimas y en ese punto señaló que "una cosa es defensa propia y otra la justicia por mano propia".Opinó en ese sentido que "la justicia por mano propia nos deposita en el tiempo antes de la creación del Estado moderno, cuando las sociedades decidieron que el monopolio del uso de la fuerza estaba en manos del Estado".