Nevadas en la Patagonia: Temen una "desaparición productiva"

Ante las fuertes nevadas que afectan a amplias regiones de la Patagonia donde se realizan cría bovina y ovina, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) alertó que, en medio de problemas de infraestructura y falta de medidas que acompañen a los productores, la zona "va camino a un destino de desaparición productiva". Hoy los productores afrontan una fuerte reducción del forraje e inconvenientes para el manejo de su ganado. En Río Negro, por ejemplo, la capacidad de producción se redujo de 50 a 80%."Hace fácil 20 años que no tenemos una nevada así", dijo hace unos días a LA NACION Rodolfo Mayer, productor ovino de la zona de Los Menucos, al sur de la provincia de Río Negro."Este invierno ha sido muy duro para la zona. Las temperaturas extremas complican la vida y el trabajo de los productores", agregó Baldomero Bassi, presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro.En este contexto, según CRA, la situación de fuertes nevadas que complican la actividad "pone de manifiesto las pésimas condiciones de infraestructura que dominan esa región: rutas, caminos, alcantarillas, servicios de comunicación telefónica e internet, gas, electricidad, que colapsan frente al fenómeno y complejizan los intentos de rescate de pobladores, familias, trabajadores y productores, así como las pérdidas de hacienda en un proceso de deterioro que se verá agravado en las próximas semanas".La semana pasada, por ejemplo, en Río Negro el gobierno provincial decretó la emergencia para los productores y los eximió de impuestos inmobiliarios rurales por un año. Señaló que hay lugares donde la capacidad de producción se redujo un 50% y en otros hasta 80%.En tanto, para la entidad ruralista, la ley de emergencia nacional (cuenta con fondos congelados por $500 millones desde 2009) "no tiene efectos prácticos relevantes; suspender el pago de algunos impuestos por breve tiempo no atiende el problema central que es la pérdida de capital, recursos e ingresos, que por falta de políticas de financiamiento condicionan a una muy lenta recuperación o hasta la imposibilidad futura para muchos pequeños productores".Para CRA, el ministerio de Agricultura, Luis Basterra, ante el panorama actual "es un pasivo observador de la situación; no un protagonista de medidas preventivas y paliativas urgentes"."Una región poco poblada y con superficies inmensas va camino a un destino de desaparición productiva, cuando el país y el mundo demandan más nuestros productos sanos y renovables; es tiempo que el Estado Nacional, de una vez por todas, equipare al sector rural de la Patagonia integrándolo al resto del país y no dejándolo librado a su suerte", afirmó CRA.Por otra parte, en la red Twitter la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó que puso "a disposición de productores y autoridades locales" su red de directores y delegados zonales.