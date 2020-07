El papa Francisco pidió a los jóvenes que no dejen solos a los abuelos y que tengan gestos de ternura con ellos, como llamarlos por teléfono o visitarlos, pero siempre con las precauciones necesarias impuestas por la pandemia de coronavirus para evitar contagios.



"Queridos jóvenes, cada uno de estos ancianos es vuestro abuelo, no los dejen solos, usen la fantasía del amor. No los dejen solos. Llámenlos, videollamadas, por teléfono, escúchenlos", dijo el pontífice durante el Ángelus de este domingo, que ha coincidido con la memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús.



Así, ha animado a los jóvenes a "tener un gesto de ternura con los ancianos y las ancianas, sobre todo aquellos que están en las residencias y que desde hace tantos meses no ven a sus seres queridos".



Asimismo, el pontífice exhortó a que "allí donde sea posible, en el respeto de las normas de sanidad", acudir a su encuentro. "Envíenles un abrazo, porque ellos son vuestras raíces. Un árbol sin raíces nunca crece, no da flores ni frutos", subrayó Francisco citado por la agencia de noticias DPA.



Durante el Ángelus, el Papa recordó que "Jesús propone involucrarnos en la construcción del Reino de los Cielos", presentando una característica esencial: "aquellos que están dispuestos a jugar todo se adhieren completamente al Reino".