Abren inscripción para ensayo de vacuna de Covid-19 en Argentina: Cómo anotarse

El primer ensayo clínico en el país que probará una de las vacunas en desarrollo para el coronavirus comenzará en agosto. Y en las últimas horas, se habilitó una página web para que los voluntarios que quieran participar puedan hacerlo. Se trata del estudio de fase 3 de la vacuna del laboratorio estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech, que a nivel local estará liderado por el infectólogo Fernando Polack.Esta vacuna ya tuvo buenos resultados en las primeras instancias de la investigación clínica. La fase 1 (donde se mide la seguridad) y fase 2 (donde se empieza a medir la eficacia) ya se están realizando en Estados Unidos y en Alemania, desde abril y mayo respectivamente. La fase 3 (confirmación de eficacia clínica, con una población estudiada mucho mayor) se hará en Estados Unidos, en Alemania, en Argentina y en probablemente en otros países, según dijo a Clarín Alejandro Cané, director de asuntos científicos de vacunas de Pfizer para Norteamérica.En Argentina se probará el 20% del material disponible para esa etapa del ensayo. Para eso se reclutarán voluntarios de entre 18 y 85 años. Ahora quienes quieran sumarse a esta investigación, pueden expresar su voluntad en una página web. El link https://www.argvacunacovid.com/ comenzó a circular en las últimas horas, y desde la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) confirmaron su veracidad. No es un dato menor, porque para postularse al estudio hay que completar varios datos personales.para los estudios clínicos ya que esto lo realizan los investigadores, en este caso la Fundación Infant, que lidera el doctor Polack. Lo mismo informaron desde la filial local de Pfizer.Al ingresar a la página, lo primero con lo que se encuentra el interesado en participar es una breve explicación sobre el estudio en la que se hace una aclaración importante:"La mitad de los participantes en el estudio recibirá la vacuna en desarrollo y la mitad recibirá placebo -en forma de inyección de solución fisiológica- y de esta manera podremos evaluar comparando los resultados en los dos grupos si la vacuna es eficaz para prevenir COVID-19". Esta división entre un grupo que recibirá el fármaco y otro que no (que se llama "grupo control") es el protocolo que se aplica en el estudio de todos los medicamentos.El postulante tiene que completar un formulario, para que los investigadores puedan contactarse "y aclarar sus dudas".y, si es mujer, si está embarazada o en período de lactancia. Si esta última respuesta es afirmativa, no se puede participar en el estudio.Luego, si el postulante califica para el reclutamiento, tiene que informar su nombre, DNI, edad, dónde vive, y brindar también un e-mail, un celular y otro número de teléfono y un horario de contacto, además de responder a través de qué medio se enteró del proyecto. Finalmente, para completar el registro, tiene que validar la postulación a través de un enlace que recibe por mensaje de texto en el celular que informó.