Por un brote, se cuadriplicaron los casos de coronavirus en La Pampa

Tras varias semanas sin contagios de coronavirus y de sumar apenas ocho casos positivos, la provincia de La Pampa cuadriplicó su cantidad de infecciones al registrarse un brote en la localidad de Catriló, donde 25 personas dieron positivo en las últimas 48 horas.



Quince de los casos se produjeron el viernes último y diez este sábado, según confirmaron fuentes de la provincia.



La edad promedio de los contagiados, uno de ellos es un médico, es de 33 años y permanecían internados en salas intermedias, mientras que sólo uno de ellos requería atención respiratoria.



Las autoridades determinaron que Catriló vuelve a la Fase 1 de la Cuarentena Obligatoria, con fuertes restricciones, mientras que fueron aisladas varias personas de localidades vecinas, que pasaron por sus calles.



El Comité de Crisis de La Pampa decidió suspender en todo el territorio los encuentros sociales y familiares, que estaban permitidos hasta un máximo de 10 personas, y suspender la atención al público en los salones de locales gastronómicos (solo trabajan por entrega a domicilio o retiro en el local) y todas las actividades que concentren personas.



Con los 25 últimos casos de Cariló, La Pampa suma 33 en total, siete de los cuales ya fueron dados de alta.



El ministro de Salud pampeano, Rubén Kohan, dijo que "no hay dudas" de que el origen del brote es el contacto con un camionero oriundo de la vecina localidad bonaerense de Carlos Pellegrini.



"Se incendió Pellegrini y es lógico que Catriló se llene de humo. Ahora hay una gran recopilación de datos. Si usted no me cuenta con quién se relacionó mientras desarrolló sus síntomas, no puedo hacer un control", expresó el declaraciones al sitio Diario Textual, en el que aludió a la circulación comunitaria del coronavirus que ya existía en esa población bonaerense.