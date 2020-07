Denuncian que los nuevos focos de incendios en las islas "son una provocación"

Sociedad La justicia rosarina ordenó a la provincia de Entre Ríos impedir quemas en islas

"Estos nuevos incendios en las islas son una provocación, tiene que ver con la manifestación que hicieron esta tarde arriba del puente", acusó el director de Protección Civil de Santa Fe, Gabriel Gasparutti.En diálogo conel funcionario no paraba de mostrar su fastidio por la nueva situación, justo el día después que la Justicia Federal de Rosario obligó al gobierno de la provincia de Entre Ríos y a la ciudad de Victoria a suspender por 180 días las quemas de pastizales en la zona de islas correspondientes a esa jurisdicción.Pero de inmediato fue más contundente todavía: "Esto fue una provocación por la manifestación que hicieron los ambientalistas sobre el puente. Le pedí a la ministra que mande a la Policía de islas y grupos de brigadistas para ver si pueden contener el fuego. Recién el viernes a la tarde terminamos de desplegar todas las fuerzas. El último avión hidrante se fue ayer a la tarde. Pero esto lo prendieron a propósito", indicó."La ministra me dijo que inmediatamente iba a dar instrucciones a su gente en Victoria y a la policía de islas para que empiecen a trabajar. Sabemos que de noche mucho no se puede hacer", sentenció.Gasparutti recordó que la semana pasada, durante el operativo conjunto para apagar los incendios, "estábamos sobrevolando la zona de islas y nos aparecieron de golpe tres focos nuevos, pero desde el avión no pudimos ver gente. Mandamos a la Prefectura pero no encontraron a nadie. Eso nos pasó varias veces"También destacó que "no sería nada raro" que aparezcan nuevos focos porque "están prendiendo permanentemente"."Con toda la movida que se hizo, no hay manera de frenarlos. Una vez que prendieron a propósito después se suceden focos espontáneos porque en la isla el fuego va de manera subterránea, porque hay capa sobre capa, que se van haciendo con el sedimento del río, y queda vegetación abajo. Pero el inicio no tengo ninguna duda que es intencional. Y encima ¿cómo hacés para frenarlo? Son 500 mil hectáreas de islas. Se hace un gran esfuerzo y parece que no sirviera de nada", cerró el funcionario provincial.