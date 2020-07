Quemas en las islas: "Están prohibidas en todo el territorio provincial"

Sociedad La justicia rosarina ordenó a la provincia de Entre Ríos impedir quemas en islas

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, ordena a la ciudad de Victoria y a la provincia de Entre Ríos a cesar con los incendios por los próximos 6 meses.Julio Rodríguez Signes Fiscal de Estado."La ley provincial 9.868 prohíbe las quemas, no es que las provincia las aprueba. Este año, son de tal magnitud que la Secretaria de Ambiente que es la autoridad de aplicación, no tiene una estructura como para impedirlos. Lo que puede hacer son los sumarios y aplicar multas", dijo.Y agregó que "las quemas están prohibidas en todo el territorio provincial. Pero en islas es muy difícil detectar quien lo hizo y donde apagarlo. No sé si hay personas procesadas, lo que sé es que el Gobernador Bordet, presentó una denuncia y que esta semana se constituyó como querellante"."La semana que viene tenemos una reunión con los productores, propietarios de campos, que deben asumir una responsabilidad por ser los dueños, gendarmería, Ministerio de Defensa de la Nación para converger las acciones sobre un territorio muy grande", comentó."Una vez Rosario nos planteó un amparo ante la Corte, pero nunca en esta magnitud de quemas. Esto tiene que ver con la bajante del rio, son quemas ilegales, no son habilitadas por la ley provincial", dijo.Al finalizar, comentó que "la secretaria de Ambiente realiza sumarios y aplica multas. Por el lado de la acción penal, la pena es privativa de la libertad. Estamos en etapas preliminares que son las denuncia y la postura de querella del gobernador".