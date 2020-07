"Hay un elevado porcentaje de contagios por reuniones sociales y familiares"

Son 713 los casos confirmados de coronavirus en la provincia de Entre Ríos. "Alrededor de la mitad de este número ya fue dado de alta y seguimos trabajando para que el número de casos positivos no se incremente", aseguró el el Subsecretario de Redes Integradas de Salud, Dr. Marcos Bachetti.En relación a los testeos en el ámbito público o privado, el médico indicó que "se realizan por ser un caso sospechoso o un nexo". "Más allá del resultado, lo importante es garantizar el aislamiento porque lo que disminuirá la transmisión del virus es el distanciamiento entre las personas", aclaró."Hacer un hisopado precoz en el momento de la evolución del virus dentro del cuerpo de la persona, puede darse algún falso negativo por haber hecho ese hisopado previo a que la carga viral sea detectable por medio del estudio", diferenció al respecto.Punto aparte, Bachetti mencionó que "la estrategia de la provincia es el aislamiento de los casos positivos institucionalizado y controlado en los hospitales, sobre todo con los casos leves para Covid-19".Y agregó: "Hay excepciones basadas en los contextos socio familiares de esas personas, en los cuales no puedan tener un aislamiento en un hospital por distintas situaciones que analizan los equipos sanitarios para que no pongan en riesgo a sus convivientes, como el caso de mamás con chicos a cargo o personas que viven solas".En ese sentido, anticipó que "la semana próxima, en Paraná se pondrá en funcionamiento una unidad de cuidados externos al hospital San Roque que garantizará la atención a los casos positivos para no separar a las familias durante esos 14 días"."Y en el caso de los adolescentes de 16 años, está garantizado que pueden estar aislados individualmente en un efector de salud", indicó.Al reiterar que "las reuniones sociales no están permitidas y nunca lo estuvieron", Bachetti reveló que "cuando se analiza la investigación epidemiológica de cada caso, hay un elevado porcentaje que tiene que ver con reuniones sociales y encuentros familiares". "En Paraná, estamos tratando de evitarlos cuando se participan, sobre todo, personas con factores de riesgo", remarcó.En la oportunidad, comentó que "las medidas sociales sobre la habilitación de actividades tienen que ver con el avance o retroceso de la cuestión epidemiológica local"."Una circulación comunitaria no determina volver al 100% a una fase inicial de la cuarentena, al preferir no hablar de fases porque encasilla a todas las estrategias en una sola cosa", explicó al respecto."Si el sistema de salud se ve interpelado en el avance la cantidad de casos y la gravedad, la recomendación del sistema sanitario será en el sentido de aminorar o disminuir la circulación de las personas", cerró.