Titular de la Sociedad de Infectología pidió endurecer el aislamiento en AMBA

El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Omar Sued, aseguró hoy que el aumento en la cantidad de casos en la región metropolitana "refleja que no somos capaces de controlar la transmisión" del coronavirus y pidió "volver atrás" en el aislamiento.



"La cantidad de casos que vemos ahora refleja que no somos capaces de controlar la transmisión (del coronavirus) y que tenemos que preocuparnos porque no es un número de ayer, sino desde el 1 de julio, a pesar de haber hecho un esfuerzo muy grande para intentar bajarlo", dijo Sued, en referencia a la fecha en que comenzó un endurecimiento de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio que se extendió hasta el viernes 17.



Sued, integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno nacional, se refirió al pico de 5728 infectados con Covid-19 informados ayer por la cartera sanitaria y aseguró que se trata de "la foto de hace 10 días atrás, con una cuarentena más ajustada".



Por eso, estimó que "se tomaron aperturas mayores que pueden empeorar la situación".



"Mi percepción es que hay que volver atrás, porque en algún momento las camas te terapia intensiva se van a llenar y va a haber que cerrar todo", indicó.



Respecto a la situación del país, Sued explicó que son dos distritos los que "están llevando más del 90 por ciento de toda la epidemia y es el 30% de la población", en referencia a la Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense, que conforman el AMBA.



"Si nosotros lográramos bajar esto, no habría brotes, que estamos viendo, en las provincias, porque la mayoría están relacionados de gente que sale de Buenos Aires o de la provincia", apuntó.



"Cuando no hay tratamiento, no hay vacuna, no hay profilaxis contra el coronavirus, y el contagio depende fundamentalmente del contacto entre las personas", agregó Sued y dijo que "esto es responsabilidad de todos".



El titular de la SADI marcó una diferencia entre lo que ocurre con el coronavirus y otras enfermedades en las que la prevención depende del Estado.



En ese marco, explicó que la transmisión del coronovirus no es como el sarampión, "donde, si el Estado vacuna a todo el mundo, es su responsabilidad que haya varios casos de esa enfermedad, salvo que uno no se haya querido vacunar y se infecten 10 o 15 personas".



"Si dos personas no se juntan a menos de dos metros, no hay transmisión", dijo y propuso que "tendría que evitarse la polémica en la tele de cuarentena sí o no, porque desgasta mucho".