Juicio por Jurado: Comenzaron a contactar a los potenciales participantes

El 17 de junio se realizó el sorteo a cargo del IAFAS de la preselección de los 5.000 participantes para formar parte de en la implementación del régimen de Juicio por Jurados establecido por la Ley provincial Nº 10.746. En este momento, autoridades de Tribunales están tomando contacto con los potenciales participantes."En algunos casos, las personas manifestaron cierta desconfianza. Queremos aclarar que por razones de público conocimiento no podemos salir a notificar personalmente, solo lo hacemos cuando es indispensable", informó, el coordinador de Juicios por Jurado, Elvio Garzón, aY continuó: "cuandoque se trata de este tema"."En esta instancia se procede mediante vía telefónica, redes sociales, whatsapp, a las personas le hacemos un cuestionario general para luego cargarlas en nuestras bases de datos", añadió.En este sentido Garzón dijo que "l. Esto es para poder posteriormente excluir o no del padrón definitivo, que van a ser los potenciales jurados que integren los respectivos juicios a desarrollarse".Cabe remarcar que", explicó."La recepción es bastante positiva, porque hemos dado con gente que quiere participar. Sin embargo, hay algunas reticentes, sobre todo en las edades más avanzadas", agregó.Luego "se realizarán las depuraciones de acuerdo a cuestiones específicas y se conformarán los padrones definitivos en cada jurisdicción de la provincia, para ser elevados al Superior Tribunal de Justicia y ya se podría comenzar a realizar los juicios", refirió el coordinador.Garzón contó que la fecha estimada para comenzar con este sistema es en octubre y "hay casos resonantes en la provincia que van a ser tratados bajo la modalidad de juicios por jurado, como los femicidios de Paraná y La Paz, en Concordia está el homicidio de la maestra".Al finalizar aclaró que "en este sistema no se trata de que las 12 personas titulares y los cuatro suplentes, van a resolver pura y exclusivamente de acuerdo a lo que ellos piensen, sino que van a recibir instrucciones del juez y él explicará cuestiones fundamentales de derecho constitucional".